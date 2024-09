Forró de Safadão e funk de Pedro Sampaio sacodem o Itaquá Music Fest

O forrozeiro Wesley Safadão e o funkeiro Pedro Sampaio garantiram a diversão as mais de 45 mil pessoas que compareceram ao Itaquá Music Fest, em Itaquaquecetuba-SP, na noite dessa sexta-feira (13/9). A festa, realizada em comemoração aos 464 anos de fundação da cidade, chega ao fim neste sábado (14/9), com shows de Jorge e Mateus, DJ Maju Santana, e Xand Avião. A noite também vai abarcar a final das provas de montaria em touros, por equipes, válidas pela Liga Nacional de Rodeio

Primeiro a subir ao palco do Itaquá Music Fest ontem, o forrozeiro Wesley Safadão levou o público ao delírio com grandes sucessos, como “Pega o Guanabara”, “Camarote”, “Coração Machucado” e “Ar-Condicionado no 15”.

O cantor interagiu com o público na Arena montada no Jardim Adriane em vários momentos e, na acolhida, ouviu o público responder com o tradicional refrão “Vai, Safadão!”. Aniversariante de 6/9, o artista ainda ganhou “Parabéns a Você” cantado em uníssono pela plateia.

Já era madrugada quando o DJ Pedro Sampaio elevou ainda mais a energia da plateia com um show pirotécnico e hits consagrados de batidas de funk com eletrônico, como “Galopa”, “Pocpoc” e “Cavalinho”.

O empresário Marcos Pacheco, diretor-executivo da MP Promoções, empresa responsável pela organização do Itaquá Music Fest, destacou o sucesso da festa:

“Pelo terceiro ano, realizamos o Itaquá Music Fest. A cada edição, conseguimos nos superar e atender às expectativas do público, da cidade. Nosso compromisso é garantir não apenas grandes atrações, mas, também, total segurança e infraestrutura completa, seja nos shows, seja no parque de diversões, passando pelas provas com os animais e a área gastronômica”.

Provas de montaria

Outra atração que movimentou a noite de sexta-feira no Itaquá Music Fest foi a competição de montaria em touros, que, pela primeira vez, ocorreu em equipes – uma novidade da Liga Nacional de Rodeio.

Das seis competidoras, a equipe Plena Saúde foi a vencedora, com 100% de aproveitamento. João Pedro Leal Marques, de Ibaté-SP, se destacou como o melhor peão da noite, com 89,50 pontos, pela equipe Guarulhos Sucatas.

Último dia

O Itaquá Music Fest chega ao fim neste sábado com shows de Jorge e Mateus, DJ Maju Santana, e Xand Avião. Os portões abrem às 19h. Já as últimas provas de montaria começam às 20h e as apresentações dos artistas têm início às 23h30.

Ainda há ingressos à venda no site www.itaquamusicfest.com.br.

O evento acontece em ampla estrutura na Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping.

Cavalgada

Amanhã (15/09), a agenda do Itaquá Music Fest, realizado em comemoração aos 464 anos da cidade (6/9), chegam ao fim, com a 2ª Cavalgada. A concentração será no Parque Ecológico “Mario do Canto” (rua Cabrália Paulista, s/nº – Estação), às 10h, com destino à Arena do Itaquá Music Fest. A expectativa é que 300 cavaleiros participem do cortejo, uma tradição do município.

SERVIÇO:

Itaquá Music Fest 2024

Quando: 14/9 – Sábado

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Abertura dos portões: Às 19h

Provas de montaria: Às 20h

Programação musical:

A partir das 23h30

DJ Maju Santana / Xand Avião / Jorge e Mateus

Compra de ingressos:

Site oficial do evento:

www.itaquamusicfest.com.br

VALORES:

Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 290

Camarote Intense Individual: R$ 180 meia | R$ 280 inteira

Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 230

Frontstage Individual: R$ 120 meia | R$ 160 inteira

Pista Amigo: R$ 35

Pista Solidária: R$ 20

2ª Cavalgada

Quando: 15/9 – Domingo

Concentração: Às 10h

Saída do Parque Ecológico “Mario do Canto” (rua Cabrália Paulista, 100 – Estação), com desfile até a Arena do Itaquá Music Fest, no Jardim Adriane.