Fornecimento de água está em fase de normalização em parte da zona sul

A Sabesp informa que o fornecimento de água está em processo de normalização em parte da zona sul da capital de São Paulo, após manutenção realizada na última sexta-feira (31), no reservatório São Luiz.

Nos pontos mais altos, a previsão é que o abastecimento seja regularizado durante a madrugada de segunda-feira (3).

A Empresa pede desculpas pelos transtornos e solicita que os moradores façam o uso consciente da água à medida que forem sendo abastecidos, para ajudar no processo de recuperação do sistema.

Situações de emergência serão atendidas pelo telefone 0800 055 0195 ou pelo WhatsApp 11 3388-8000.

Confira a relação dos bairros em fase de normalização:

São Luiz

Jd São Luiz, Jd das Flores, Jd Sta Josefina, Pq Figueira Grande, Jd Ibirapuera, Jd Campo de Fora, Jd Bandeirantes, Jd Mirante, Pq Sta Edwiges, Pq Sto Antônio, Jd Monte Azul, Jd Cristália, Jd Felicidade, Jd N S do Carmo, Jd Vergueiro, Rec Santo Antônio, Jd Brasília, Jd Celeste, Jd Souza, V. Palmira, Pq Japão, Pq Maria Helena, Chácara Santana, Jd Alfredo, Jardim Casa Branca, Jd Germânia, Jd Santa Cecília, Vila Nair, Jd Guarujá, Jd Novo Sto Amaro, Pq Paiolzinho, Jd Letícia, Jd Mazza, Jd São Francisco, Jd São Luiz, Jd Tupa, Capão Redondo, Cj Res Fazzioni, Jd Sta Margarida, Jd Antonieta, Jd Bom Pastor, Jd Fim de Semana, Jd Jangadeiro, Jd Neide, Jd Nova Germânia, Jd São João, Jd S José, Jd Tapera, Piraporinha, V. Fazzioni, V. São Luiz, Ch Vista Alegre, Cohab Adventista, Guarapiranga, Jd Das Palmeiras, Jd Lilah, Jd Nagib Salem, Jd São Jorge, Jd São Luiz, Jd Sonia Ingá, Jd Soraia, Jd Sta Gertrudes, Jd Sta Teresa, Jd Universal, Pq Sto Amaro, V. Das Belezas, V. Nova Germânia, Campo Limpo, Jd Belaura, Jd Boa Esperança, Jd Capelinha, Jd Celia, Jd Coimbra, Jd Dimar, Jd do Colégio, Jd Dulce, Jd Gismar, Jd Gustavo, Jd Klein, Jd Lido, Jd Maria Alice, Jd Maria Isabel, Jd Sagrado Coração Jesus, Jd Sônia Marli, Jd Sta Maria, Jd Tamoio, Pq Alves de Lima, Pq Res Bandeirantes, Pq Res Cocaia, Pq Santana, São Paulo, V. Antonieta, V. Constância, V. Leo, V. Nagib.

Jardim Ângela

Jd Vera Cruz, Jd Capela, Pq do Lago, Pq Sta Bárbara, Cid Ipava, Rec Campo Belo, V Guiomar, Jd Aracati, Jd do Éden, V Calu, Ch Bandeirantes, Jd Vale Verde, Jd do Ouro, Jd Guarujá, Jd Jacira, Jd Sonia Maria, C Ipava, Ch Sonho Azul, Jd Fraternidade, Jd Herculano, Jd Horizonte Azul, Jd S Bento, Jd São João, Jd Turquesa, Pq das Cerejeiras, Pq Independência, Pq Novo Sto Amaro, São Paulo, V Dom José, V Gilda, V União, V Zélia, Vila do Sol.

Parque Bolougne

Jd Guarujá, Jd das Palmeiras, Jd do Colégio, Ch Sta Maria, Jd Copacabana, Jd Paranapanema, Jd Tupi, Jd Albano, Jd Colégio, Jd do Pastor, Jd Planalto, Jd S Bento Novo, Jd Sagrado Coração Jesus, Jd Soraia, Jd Tamoio, Pq Boulogne, V. Mte Alegre.