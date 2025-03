Fórmula Indy estreia no circuito Thermal Club neste domingo (23)

Os pilotos da Fórmula Indy retornam às pistas neste domingo (23/3) para a disputa do Grande Prêmio do Thermal Club, que fará sua estreia na temporada regular da categoria. A prova, que acontece em Palm Springs, Califórnia, terá transmissão ao vivo da TV Cultura, a partir das 16h.

Circuito luxuoso recebe a Indy

O Thermal Club é um resort exclusivo para entusiastas do automobilismo, onde os proprietários investem até US$ 5 milhões para garantir uma propriedade com garagem própria e acesso ao circuito. A pista já recebeu uma prova extracampeonato em 2024, vencida pelo espanhol Alex Palou.

Palou chega embalado por nova vitória

Alex Palou, atual bicampeão da Indy, chega à prova como grande favorito após vencer a etapa de abertura da temporada em São Petersburgo, no início do mês. O piloto da Chip Ganassi fez uma dobradinha com seu companheiro de equipe Scott Dixon, enquanto Joseph Newgarden, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, completou o pódio.