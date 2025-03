Fórmula eVolution: Duas vitórias na estreia de João Guimarães

Pole position e as duas vitórias na estreia do piloto paraibano João Guimarães (Armazém Paraíba, PBGás, TVT Transportes, TAXLAB Inteligência Tributária, Construtora Daterra, JR Esquadrias, ISEC – In School English Course, Somomassa e Brascryl Impermeabilizantes) na etapa da Fórmula eVolution em Interlagos durante este final de semana (08 e 09/03).

Estreando na categoria, João se adaptou muito rápido desde os primeiros treinos realizados na sexta-feira (07) ao novo carro preparado pela equipe San Race, garantindo a primeira colocação na divisão rookie no classificatório que definiu o grid de largada.

Na primeira corrida do final de semana, realizada no sábado, Guimarães mostrou um forte ritmo, travando um incrível duelo para conquistar a primeira vitória na categoria. No domingo, em uma ótima apresentação, o jovem piloto de apenas 16 anos não apenas liderou a divisão rookie, mas também disputou posições com pilotos mais experientes do grid, vencendo novamente e cruzando a linha de chegada na terceira colocação geral.

“Muito feliz com essa minha estreia. Consegui me adaptar muito bem à Fórmula eVolution e fazer duas corridas incríveis, vencendo ambas. Agradeço à minha equipe pelo incrível carro que tive e com certeza vou evoluir ainda mais nas próximas corridas”, comentou o piloto.

Com as vitórias do final de semana, João Guimarães, mesmo com uma etapa a menos, está na segunda colocação na tabela de classificação do campeonato, apenas três pontos atrás do atual líder.

A próxima etapa do Campeonato Paulista de Fórmula eVolution acontecerá nos dias 19 e 20 de abril, novamente no Autódromo de Interlagos (SP).

CORRIDA 1 – ETAPA 2 – ROOKIE

1) João Guimarães (San Race)

2) Thiago Hachem (Thomaz Race)

3) Everaldo Tozzi (Rosset Racing)

4) Pedro Scherner (West Racing)

5) Miro Oliveira (Thomaz Race)

6) Carlos Melo (Thomaz Race)

7) Arthur Guilherme (Elder Racing 55)

CORRIDA 2 – ETAPA 2 – ROOKIE

1) João Guimarães (San Race)

2) Miro Oliveira (Thomaz Race)

3) Pedro Scherner (West Racing)

4) Matheus Chaves (Thomaz Race)

5) Arthur Guilherme (Elder Racing 55)

Não completaram:

Everaldo Tozzi (Rosset Racing)

Carlos Melo (Thomaz Race)

Campeonato Paulista de Fórmula eVolution – Temporada 2025

1ª ETAPA – 08 E 09/02 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

2ª ETAPA – 08 E 09/03 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

3ª ETAPA – 19 E 20/04 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

4ª ETAPA – 21 E 22/06 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

5ª ETAPA – 26 E 27/07 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP

6ª ETAPA – AGOSTO – À CONFIRMAR

7ª ETAPA – SETEMBRO – À CONFIRMAR

8ª ETAPA – 15 E 16/11 – VELOCITTA – MOGI-GUAÇU/SP

9ª ETAPA – 20 E 21/12 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS/SP