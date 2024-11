Fórmula E reúne 19 mulheres em Jarama para teste histórico nesta sexta-feira

a Fórmula E realizou suas duas últimas sessões de testes de pré-temporada com pilotos regulares do Campeonato Mundial da categoria elétrica no Circuito de Jarama, na Espanha. O dia, que envolveu até mesmo uma simulação de corrida vencida pelo alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, precede um momento histórico no automobilismo: a sexta-feira será totalmente dedicada às mulheres que tentam galgar os degraus até categorias de elite, como a própria Fórmula E e a Fórmula 1.

A última atividade de treinos com uma lista completamente masculina teve o alemão David Beckmann com o melhor tempo do dia, anotando 1min27s755. O brasileiro Lucas Di Grassi, que trabalha no desenvolvimento do ainda incipiente carro da Lola Yamaha ABT, ficou em 16º, com 1min29s210.

Agora, os pilotos só devem retornar ao volante de seus carros no início da temporada 2025, que acontece no dia sete de dezembro, em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. Será a primeira vez que a capital paulista sediará a abertura da competição.

Dia só para mulheres – Em uma ação inédita, as equipes vão testar 19 pilotas em um dia completo de trabalho com os novos carros. Entre os nomes estão alguns já conhecidos, como o da colombiana Tatiana Calderón e o da suíça Simona de Silvestro. Outras são mais conhecidas no mundo dos campeonatos de carros do tipo Turismo, como a japonesa Miki Koyama, que está confirmada pela Lola e deve assumir o carro guiado por Lucas Di Grassi.

A iniciativa busca promover maiores oportunidades para as mulheres dentro da categoria, aproveitando para observar o desenvolvimento de cada uma e expandir a participação delas nas principais competições do automobilismo mundial.

“Trabalhamos bastante nestes dias e vimos em quais direções temos que evoluir”, resumiu Di Grassi. “Mas estou confiante. Nos próximos dias o trabalho será todo dentro da oficina, analisando e implantando soluções baseadas nos dados que colhemos aqui”, completou.

O brasileiro também falou sobre o teste exclusivamente feminino. “A Fórmula E é uma categoria realmente focada na inovação. Este teste é algo fantástico em termos de dar oportunidade a novas pilotas. Estou torcendo para que elas se adaptem rapidamente ao carro e consigam registrar bons tempos. Pena que ainda não há uma brasileira no grupo, mas sei que no Brasil há algumas garotas trabalhando sério para chegar a campeonatos mundiais. Seria muito legal ter uma brasileira em breve aqui com a gente”, comentou Di Grassi.

Confira a seguir a lista de participantes:

Porsche: Marta Garcia (Espanha) / Gabriela Jilkova (República Tcheca)

Jaguar: Jamie Chadwick (Grã-Bretanha) / Lilou Wadoux (França

DS Penske: Jessica Edgar (Grã-Bretanha) / Beitske Visser (Holanda)

Andretti: Chloe Chambers (Estados Unidos) / Nerea Marti (Espanha)

Envision: Alice Powell (Grã-Bretanha) / Alisha Palmowski (Grã-Bretanha)

Nissan: Abbi Pulling (Grã-Bretanha) / Sophia Floersch (Alemanha)

McLaren: Ella Lloyd (Grã-Bretanha) / Bianca Bustamante (Filipinas)

Maserati: Tatiana Calderon (Colômbia) / Carrie Schreiner (Alemanha)

Mahindra: Lena Buehler (Suíça)

Lola: Miki Koyama (Japão)

Kiro: Simona de Silvestro (Suíça)

