Fórmula E: GEN3 Evo é destaque no Treino de Estreantes

A Fórmula E e a FIA anunciaram oficialmente os 11 pilotos que participarão do primeiro Treino Livre para Estreantes da Temporada 11. A tão esperada sessão será realizada na quinta-feira, 13 de fevereiro, antes das rodadas 3 e 4 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, no icônico Circuito Corniche de Jeddah, na Arábia Saudita.

A sessão de Treinos Livres para Estreantes foi projetada exclusivamente para pilotos que não têm experiência prévia em pista da Fórmula E e que possuem pelo menos uma licença de corrida internacional de grau B. Essa iniciativa tem o objetivo de promover talentos do automobilismo global, oferecendo a eles uma oportunidade única de mostrar suas habilidades no carro de corrida GEN3 Evo, de última geração – uma máquina capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 1,82 segundo.

A última sessão oficial de estreantes em pista do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E ocorreu durante o Teste de Estreantes em Berlim, na Temporada 10. Notavelmente, Zane Maloney, um dos participantes daquela sessão, garantiu vaga como piloto titular da Lola Yamaha ABT para a Temporada 11.

Talento feminino ganha destaque no Treino Livre

A Fórmula E e a FIA também demonstraram seu compromisso em promover o talento feminino no automobilismo por meio do Teste Oficial Feminino da Fórmula E, que ocorreu em novembro de 2024, durante os testes de Pré-Temporada da Temporada 11, em Madri (Espanha). Essa iniciativa proporcionou uma plataforma dedicada para que as mulheres pilotos ganhassem experiência na competição totalmente elétrica.

Duas das participantes desse teste, Jamie Chadwick e Tatiana Calderon, conquistaram uma vaga na sessão de treinos livres de Jeddah, reforçando ainda mais a dedicação da Fórmula E em aumentar as oportunidades para mulheres nas corridas de alto nível.

Além disso, Abbi Pulling, atual campeã da F1 Academy e ex-piloto da W Series, estará presente no Jeddah E-Prix neste fim de semana. Pulling, que participou do Teste Feminino, em Madri, e registrou o tempo mais rápido daquela sessão, estará ao volante do carro de corrida do campeonato GEN3 Evo desta temporada. Embora não participe da Sessão de Treino Livre para Estreantes, ela fará algumas voltas de demonstração diante dos fãs no sábado, antes da Classificação.

Esse evento também marca a primeira corrida da Fórmula E no Circuito Corniche de Jeddah, onde os pilotos enfrentarão uma configuração adaptada da pista com 3 km. Reconhecido como o circuito de rua mais rápido do mundo, a configuração atualizada apresenta 19 curvas de alta velocidade e quatro chicanes recém-introduzidas, projetadas para ampliar os desafios exclusivos das corridas totalmente elétricas.

As rápidas modificações na pista, concluídas em apenas 30 dias, prometem oferecer um desafio emocionante para as equipes e os pilotos ao percorrerem o circuito no sentido anti-horário ao longo da deslumbrante costa do Mar Vermelho.

Na prévia emocionante para o E-Prix de Jeddah 2025, os pilotos novatos de todas as 11 equipes do campeonato terão a chance de impressionar durante o Treino Livre para Estreantes, na quinta-feira, 13 de fevereiro, das 18h00 às 18h40 locais (12h00 às 12h40 de Brasília).

Pilotos para ficar de olho no teste em Jeddah

Jamie Chadwick ( Jaguar TCS Racing ): Tricampeã da W Series e vencedora da corrida na Indy NXT , Chadwick retorna ao volante do Jaguar I-TYPE 7 após representar a equipe no Teste para Mulheres da Fórmula E .

( ): Tricampeã da e vencedora da corrida na , Chadwick retorna ao volante do após representar a equipe no . Thomas Preining ( Equipe TAG Heuer Porsche de Fórmula E ): O austríaco de 26 anos , atual piloto do DTM , já foi piloto de teste e desenvolvimento da Porsche na Fórmula E e participou dos Testes de Estreantes de Marrakesh (2020) e Berlim (2023) .

( ): O austríaco de , atual piloto do , já foi piloto de teste e desenvolvimento da na e participou dos e . Alex Dunne ( Equipe NEOM McLaren de Fórmula E ): Campeão da F4 britânica de 2022 , Dunne subiu para a FIA Fórmula 2 nesta temporada e também atua como piloto reserva e de desenvolvimento da McLaren .

( ): Campeão da , Dunne subiu para a nesta temporada e também atua como piloto reserva e de desenvolvimento da . Daniil Kvyat ( DS PENSKE ): Ex-piloto de Fórmula 1 da Red Bull Racing e Scuderia Toro Rosso , Kvyat, 30 anos , tem vasta experiência no automobilismo de elite e já participou do Teste de Estreantes de Berlim (2023) .

( ): Ex-piloto de da e , Kvyat, , tem vasta experiência no automobilismo de elite e já participou do . Théo Pourchaire ( Maserati MSG Racing ): Campeão da Fórmula 2 de 2023 , Pourchaire vê essa sessão como um passo crucial para sua adaptação à Fórmula E .

( ): Campeão da , Pourchaire vê essa sessão como um passo crucial para sua adaptação à . Tatiana Calderon (Equipe Lola Yamaha ABT de Fórmula E): Piloto colombiana com experiência na IndyCar, F2, GP3 e Super Fórmula, já testou carros da Fórmula E antes, incluindo o GEN3 Evo, no Teste para Mulheres de 2024.

Lista de pilotos para o Teste de Estreantes

Onde assistir o E-Prix de Jeddah 2025

O E-Prix de Jeddah 2025 começa na quinta-feira, 13 de fevereiro, com o Treino Livre para Estreantes às 18h00 do horário local (12h00 de Brasília) e o Treino Livre 1 às 21h00, horário local (15h00 de Brasília).

Em seguida, na sexta-feira (14 de fevereiro) e no sábado (15 de fevereiro) ocorrem:

Treino Livre 2/3 às 13h00 locais (7h00 de Brasília)

às Classificação às 15h20 locais (9h20 de Brasília)

às Rodadas 3 e 4 às 20h05 locais/17h05 UTC (14h05 de Brasília)

Os torcedores podem ver a programação completa do dia da corrida em seu fuso horário neste link: Link.

Para o Brasil, a transmissão fica a cargo da Band (Link), na TV, e do Grande Prêmio (Link), no YouTube.

Para consultar as listas de transmissão e obter mais informações, consulte este link: Link.