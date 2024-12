Fórmula E: FIA Girls on Track Brasil Experiência para estudantes foi um sucesso

Um dia de calor intenso e muitas atividades no e-Prix São Paulo de Fórmula E, no circuito do Sambódromo do Anhembi, encerrou as atividades da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e do FIA Girls on Track Brasil (FIA GOT BR) na temporada 2024, na última sexta-feira, 6.

“Essa experiência para estudantes é uma realização da Fórmula E, não só no Brasil, mas também em outros os países onde a categoria corre. Para nós, é uma honra ajudar a viabilizar as atividades e conduzir as 120 estudantes de 12 a 18 anos que foram selecionadas pela organização da categoria. Várias saíram de lá com novas perspectivas profissionais”, diz Bia Figueiredo, presidente da CFA, criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA, coordenadora do FIA GOT BR e representante brasileira na FIA Women In Motorsport Commission, a comissão feminina da Federação Internacional de Automobilismo.

Essa terceira edição do FIA GOT BR Experiência para Estudantes na Fórmula E foi acompanhada por Susanna Coletta, coordenadora de projetos Women in Motorsport da FIA. “O objetivo principal do FIA Girls on Track é inspirar mais garotas ao redor do mundo. Ter um dia de inspiração para todas essas mulheres jovens que se juntaram na Fórmula E é muito importante para nós, para poder aumentar o número de mulheres no automobilismo também na América do Sul”, comenta Susanna.

Bruna Frazão – que com a engenheira Rachel Loh integra a CFA e o FIA GOT BR – foi a coordenadora dessa Experiência para Estudantes. E observa a importância da participação dela: “Ter a Susanna nos acompanhando de perto foi muito bom, para que ela possa ver como atuamos e levar informações sobre nosso trabalho para todo o mundo. Nossas iniciativas podem inspirar outras comissões femininas”.

Muitas conversas – As estudantes foram recebidas por Bruna, Libby Forbes e Immy Harper, responsáveis pelo FIA Girls on Track na Fórmula E, e por Susanna. Divididas em seis grupos, elas se revezaram em tendas para atividades de coordenação motora; para pilotar simuladores de carros da categoria de monopostos elétricos; e para palestras com Manoel Belem, Karina Simões, Larissa Lambert, e estudantes da equipe do projeto Eco Mauá, do Instituto Mauá de Tecnologia, focada em desenvolver veículos com alta eficiência energética.

Com Manoel Belem, líder do programa eKar, as estudantes conheceram os conceitos da metodologia STEM-PBL (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Project Based Learning), Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática – Aprendizagem Baseada em Projetos.

A jornalista Karina Simões, especializada no setor automotivo, sócia da Forte Agência, falou sobre sua carreira e sobre criação de conteúdo. Larissa Lambert, única pilota profissional de automobilismo virtual do Brasil, contou como começou, abandonando sua carreira de advogada, e discorreu sobre configurações de equipamentos para competição e sobre como se tornar piloto virtual.

Depois, as estudantes foram para a arquibancada ver o shakedown dos carros, visitaram os boxes da Jaguar TCS Racing, Penske, Envision Racing, Andretti, Porsche e Maserati MSG, onde puderam conversar com mulheres que trabalham nas equipes. E no pitwalk, caminhada pelo pitlane, puderam também conversar com pilotos.

No fim da tarde, desenvolvimento de carreira profissional e criação de conteúdo para redes sociais foram os temas dos bate-papos de que as meninas participaram com as voluntárias Mariana Di Sessa, gerente de marketing da Ford Brasil; Stella Santos, coordenadora de comércio exterior e logística da ABB; a mecânica Karen Silva; as produtoras de conteúdo Jamile Salomão e Pamela Furquim Daud, da Forte Agência; Isabella Katopodis, das mídias sociais da CFA e do FIA GOT BR; e com Rosi Santos, da Liqui Moly Brasil, que foi ao evento para conhecer o trabalho do FIA Girls on Track Brasil.

As estudantes também estiveram com as pilotas Marcella Assumpção, vencedora da FIA GOT BR Seletiva de Kart 2023 na categoria cadete, e Isabelly Melniski, terceira colocada na cadete da seletiva de 2024, dando dicas para pilotagem de simuladores. E a estudante Nina Bezerra foi escolhida aleatoriamente pela organização da Fórmula E para ir ao pódio entregar o troféu ao terceiro colocado da corrida, Taylor Barnard, da McLaren.

Na UFABC – Em programação externa, no campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC (UFABC), na quinta-feira, 5, Bruna Frazão participou de mesa redonda ao lado de Tamara Ramos, portuguesa que cuida de parceria com ONGs e projetos na Fórmula E; da professora Juliana Berbert, ligada aos projetos de extensão universitária UFABC para MirTic@, focado em aprimorar conhecimentos de crianças e adolescentes de abrigos, e UFABC para MiN@s, que busca ampliar o interesse de meninas pelas áreas da computação, matemática, física e engenharia; e de Manoel Belem, que falou do eKar, projeto de extensão voltado ao ensino médio, envolvendo a construção de um carro elétrico, e da metodologia de aprendizado baseada no desenvolvimento de projetos.

“Foi incrível!”, conta Bruna. “Reunimos 40 meninas, todas muito interessadas em saber como a Tamara chegou à Fórmula E, como são os projetos sociais com que ela trabalha em outros países, como é o nosso dia a dia em marketing esportivo, e como conseguir trabalhar com automobilismo”.

Gratidão – Bruna faz questão de agradecer a ajuda das voluntárias: “Desta vez foram 15 as mulheres que trabalharam conosco, mas ao longo da temporada nós tivemos a colaboração de dezenas de voluntárias, fundamentais para que conseguíssemos realizar todas nossas ações. Somos extremamente gratas a todas”.

O que disseram algumas estudantes

Luísa Petra Magalhães Lordão, 13 anos, cursa o 8º ano do ensino fundamental na Escola Adventista de Barão Geraldo, de Campinas (SP), quer se tornar pilota e está começando a andar de kart: “Foi uma experiência muito boa. Você consegue entender melhor como funciona tudo, como pilotos e engenheiros interagem, é muito legal”.

Isabela Ferreira Santana, 18 anos, faz o 3º ano do ensino médio no colégio Embraer Juarez Wanderlei, de São José dos Campos (SP), e quer ser engenheira: “Foi uma oportunidade única de conhecer um pouco sobre o automobilismo para me enxergar nesse universo. Descobri como eu posso trabalhar com meu sonho, como eu posso fazer isso acontecer”.

Nicole Siqueira Rodovalho, 17 anos, está no 3º ano do ensino médio no Colégio Rio Branco, de Campinas (SP), quer ser publicitária e trabalhar com motorsport: “Eu queria conhecer mais sobre as carreiras no automobilismo. Essa experiência confirmou o meu interesse em trabalhar com isso. Foi muito importante entender como é que funciona e ver as diferentes carreiras que eu posso seguir”.