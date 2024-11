Fórmula E: FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes com inscrições abertas até 22/11

No início de dezembro, a Fórmula E (F-E) estará de volta ao País para o ePrix de São Paulo, abrindo sua temporada 2025, e a FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes retornará ao circuito do Sambódromo do Anhembi para sua terceira edição, no dia 6, sexta-feira, com garotas de 12 a 18 anos. As inscrições para as interessadas em participar estão abertas na internet até dia 22 de novembro.

No programa, em elaboração, já estão definidas visitação ao pit lane, participação das estudantes na Gaming Arena, onde pilotarão simuladores de carros da F-E, assistir ao shake-down dos carros da arquibancada, e participar de workshop com Manoel Belem.

Físico especializado em educação, ele é o líder do projeto eKar. Realizado em atividades extra-curriculares no ensino médio, com alunos, professores e pais, para ensinar como aprender, o projeto envolve a construção de um carro elétrico para aplicar conceitos da metodologia STEM-PBL (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Project Based Learning), Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática – Aprendizagem Baseada em Projetos.

Edição anterior – No ePrix São Paulo de março de 2024, 120 estudantes tiveram programação intensa na segunda edição da FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes na F-E. Assistiram a palestras de mulheres que trabalham em vários setores da categoria. Participaram de jogo de perguntas sobre automobilismo e pneus da Hankook Tire Global e de uma sessão de montagem de células de baterias de lítio, utilizadas nos carros da categoria, com a WAE Technologies.

Participaram de uma sessão de jogo interativo batak machine, com a pilota Bia Martins, para medir tempo de resposta, resistência, e coordenação olho-mão. E aprenderam como montar circuitos elétricos com alunas da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), uma das mais antigas do País, de São Bernardo do Campo (SP), que participam da Fórmula FEI, competição disputada por protótipos elétricos criados pelos estudantes, a exemplo das competições do projeto de extensão universitária que a SAE Brasil, filiada à Society of Automotive Engineers, mantém em várias universidades.

“Elas também viram o Manoel Belem falando sobre o projeto eKar e a importância de projetos extra-curriculares para crianças e adolescentes. Quanto mais cedo, melhor para que desenvolvam a habilidade de trabalhar em equipe, de liderar, de tocar um projeto do início ao fim, de correr atrás de recursos, de sair da zona de conforto, enfim, tudo o que não se aprende em sala de aula”, explica a engenheira Rachel Loh, integrante da CFA.

Oportunidade – “Essa participação no ePrix São Paulo em dezembro não estava em nosso calendário. Mas a organização da Fórmula E propôs e nós topamos participar dessa ação realizada pela categoria. É importante aproveitar oportunidades de proporcionar vivências às meninas que gostam de automobilismo e têm vontade de trabalhar com isso”, diz Bia Figueiredo, presidente da CFA criada por Giovanni Guerra, presidente da CBA, e representante brasileira no FIA Girls on Track e na FIA Women in Motorsport Comission, a comissão feminina da Federação Internacional de Automobilismo.

Na UFABC – No âmbito da programação da F-E, Bruna Frazão, que integra a CFA e o FIA Girls on Track Brasil ao lado de Bia e Rachel, falará sobre marketing esportivo e motorsport em mesa redonda da Sustentability Week promovida pela categoria na Universidade Federal do ABC (UFABC), aberta aos alunos de todos os cursos e ao público, com mulheres que trabalham na F-E e Manoel Belem, às 14h do dia 5, quinta-feira, no campus de São Bernardo do Campo (SP). A pauta é a presença feminina e estímulos para as mulheres participarem do automobilismo.

Sobre CFA/FIA Girls on Track Brasil – A programação de 2024 contempla duas edições da Experiência para Estudantes na Fórmula E; Experiência para Estudantes na Fórmula 1; o Estágio em Motorsports no GP de São Paulo Mil Milhas de Interlagos, na Porsche Cup, na Stock Car, na Fórmula 4 Brasil, na Copa Truck, e na Mitsubishi Cup, que será realizado no fim de novembro; a Seletiva de Kart; e a participação na Mitsubishi Cup com o time FIA Girls on Track Brasil no Eclipse Cross R #61 da equipe Spinelli Racing.

Link para inscrição na FIA Girls on Track Brasil Experiência para Estudantes na F-E

https://r1.dotdigital-pages.com/p/4H56-ZFG/fia-girls-on-track-sao-paulo