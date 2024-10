Fórmula 1 tem novo lote de ingressos para Grande Prêmio em São Paulo

Fãs de automobilismo e velocidade que ainda não garantiram suas entradas para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que ocorre entre os dias 1° e 3 de novembro no autódromo de Interlagos, podem comprá-los nesta sexta (25). A venda extraordinária de ingressos acontece na plataforma Eventim, às 12h, mas a organização do evento não divulgou quais setores estarão disponíveis.

Além do Grande Prêmio, a capital paulista recebe a corrida Sprint prova mais curta que totaliza uma distância percorrida de 100 km no circuito, e etapas da Porsche Cup e da Fórmula 4 Brasil. A programação também inclui uma homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna, tricampeão campeão mundial de F1, e desfiles de carros históricos e Ferraris.

Neste ano, uma das novidades do evento é uma fan zone montada na área do kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, que terá shows de Alok e Jorge Aragão, entrevistas, simuladores e transmissões de provas por meio de telões. Haverá ainda o Drivers Engagement, que trará pilotos de todas as equipes para interagir com os fãs, na sexta e no sábado. Ainda há ingressos disponíveis nas modalidades meia-entrada e inteira.

Antes de chegar ao Brasil, a competição passa pela Cidade do México. Atualmente, o grid conta com grandes nomes na disputa, como o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) que lidera o campeonato de pilotos–, Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), além de Oscar Piastri (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), que já conquistou o título mundial sete vezes.

Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 2024

Autódromo de Interlagos – av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul. Sex. (1°/11) a dom. (3/11). Ingressos em eventim.com.br.