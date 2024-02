Fórmula 1 fecha contrato de 10 anos e terá Silverstone no calendário até 2034

Um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1, Silverstone está garantido no calendário até 2034. A divulgação da renovação contratual por mais dez anos ocorreu nas redes sociais da pista nesta quinta-feira. O vínculo anterior do badalado GP da Inglaterra terminaria na atual temporada.

“Estou muito feliz em anunciar que o Grande Prêmio da Inglaterra permanecerá no calendário por mais dez anos com este acordo. Silverstone é um local icônico no coração da história da F1 e, à medida que se aproxima de sua nona década. O evento continua a atrair fãs de todo o mundo para corridas fantásticas na pista e a incrível experiência dos fãs. Gostaria de agradecer a Stuart Pringle e à equipe de Silverstone por seu trabalho árduo e dedicação para levar o Grande Prêmio da Inglaterra a novos patamares e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com eles, enquanto eles procuram melhorar ainda mais as instalações e a experiência dos fãs nos próximos dez anos”, disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

Stuart Pringle, CEO da Silverstone, também comemorou o acerto. “Este compromisso de longo prazo reflete a importância do Grande Prêmio da Inglaterra para a Fórmula 1 e seu reconhecimento de nossa capacidade de oferecer uma experiência de classe mundial para os fãs britânicos que estão entre os mais entusiasmados e conhecedores do mundo. Os aplausos de apoio para as equipes da casa, e particularmente para os pilotos britânicos na grelha, tornam a atmosfera de Silverstone única e estou ansioso para aproveitar essa paixão pelo nosso esporte e levar o evento para o próximo nível na próxima década”, afirmou.

Silverstone está marcada na história da Fórmula 1 por ter sido o primeiro circuito da categoria, vencida por Giuseppe Farina, que foi também o primeiro campeão mundial da categoria, em 1950. No total, representou o GP da Inglaterra em 57 oportunidades.

Dentre os nomes que subiram ao topo do pódio, estão: Alberto Ascari, Stirling Moss, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, além de Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen, atual campeão de Silverstone e da Fórmula 1.

Já o maior vencedor da pista é o anfitrião Lewis Hamilton, que subiu ao lugar mais alto do pódio oito vezes, sendo a última vez na temporada 2020, com a Mercedes. O piloto acertou sua ida para a Ferrari em 2025.

A temporada 2024 da Fórmula 1 começará no dia 29 de fevereiro, quando acontecerá o primeiro treino para o GP de Bahrein. Max Verstappen, atual tricampeão com a Red Bull, é novamente o favorito ao título mundial.