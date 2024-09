Fórmula 1 acerta saída da Band e Globo voltará a exibir corridas em 2025

A Liberty Media, dona dos direitos de transmissão da Fórmula 1, acertou o fim da parceria da Band nesta quarta-feira (4). A F-1 voltará para a Globo, onde foi exibida entre 1981 e 2020, conforme acordo já sacramentado nos bastidores.

A Band vai concluir a exibição do campeonato mundial de pilotos em 2024. No ano que vem, a emissora carioca assume a transmissão. O tempo de acordo entre F-1 e Globo ainda não está acertado, por que falta a assinatura da rescisão contratual com a Band, o que teve ocorrer nos próximos dias.

No entanto, nos bastidores, a Liberty já diz que tem uma nova parceira, inclusive em comunicações com executivos da Band. Em comunicado enviado ao F5 na madrugada desta quarta (4), a Liberty Media confirma que a categoria fica na Band somente até o fim do ano.

“Não há planos da Fórmula 1 ou da Band para cessar as transmissões no Brasil pelo restante deste ano de 2024. Atualmente, estamos com várias discussões sobre os direitos de transmissão de 2025”, diz a nota na íntegra.

A Globo foi a responsável pela grande popularidade da categoria no Brasil, através da exibição ininterrupta em TV aberta entre 1981 e 2020. A falta de um piloto brasileiro competitivo fez a Fórmula 1 ter queda na audiência.

No entanto, a Globo enxerga que voltar a exibir as provas é uma grande oportunidade comercial. Mesmo nos anos mais sombrios em termos de ibope, a Fórmula 1 sempre foi um êxito publicitário devido ao apelo junto às classes AB, de maior poder aquisitivo.

Em 2025, a Globo vai mostrar corridas importantes como a corrida no Brasil e em Mônaco, além de outras que tenham horários interessantes para a emissora. Estima-se nos bastidores a exibição de 12 corridas.

CRISE COM A BAND

A volta da Fórmula 1 na Globo está ligada a uma crise que envolveu a Liberty Media e a Band, que fez a transmissão no Brasil desde 2021.

A empresa teve problemas para realizar pagamentos como fora acordado à época. A Band e a Liberty dividiam, de forma igualitária, os valores pagos por patrocinadores até 2022. Em 2023, houve uma mudança de contrato por causa de uma proposta do SBT, e a Band topou pagar diretamente pelo evento. A emissora acertou o valor de US$ 15 milhões (R$ 84,3 milhões) por temporada.

Com a mudança, a Band passou a ter problemas para cumprir os compromissos. Um caso, que ocorreu no ano passado, fez o caldo engrossar. Uma casa de aposta comprou uma cota de patrocínio de R$ 20 milhões, mas não pagou o valor e fez a emissora amargar prejuízo. O problema virou um processo na Justiça. No acordo de saída da Fórmula 1, a Band paga apenas o que deve como uma espécie de multa.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Globo não confirma ainda a volta da Fórmula 1. A Band diz que tem contrato até o fim de 2025.