Formatura e Promoção de Sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais em Ipatinga

Na última sexta-feira (09), o hall do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Ipatinga foi palco de uma cerimônia duplamente especial: a formatura do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS II/2023) e a promoção dos novos sargentos da 12ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais.

Conclusão do CEFS II/2023 e Promoção à Graduação de 3º Sargento

A solenidade marcou a culminação de um intenso período de aprendizado e aperfeiçoamento para os 25 militares que concluíram o CEFS II/2023. O curso, que teve sua formatura oficial realizada em dezembro de 2023, capacitou os cabos com oito anos de serviço para assumirem as funções e responsabilidades do cargo de sargento da Polícia Militar.

Presença de Autoridades e Reconhecimento aos Formandos

A cerimônia contou com a presença do Comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Coronel Juliano Fábio Lemos Dias, além de outras autoridades militares e civis. O evento foi um momento de reconhecimento ao esforço e dedicação dos novos sargentos, que agora assumem um papel ainda mais importante na segurança pública da região.

Importância do CEFS e Impacto na Segurança Pública

O CEFS é um curso de vital importância para a Polícia Militar, pois garante que os sargentos, que são a espinha dorsal da instituição, estejam devidamente preparados para liderar e orientar suas equipes. A promoção dos novos sargentos representa um reforço significativo para a segurança pública da 12ª Região, que abrange 84 municípios do Vale do Aço e Leste de Minas Gerais.

Celebração da Conquista e Compromisso com a Comunidade

A cerimônia foi um momento de grande alegria e celebração para os novos sargentos, seus familiares e amigos. A partir de agora, eles assumem novos desafios e responsabilidades, com o compromisso de servir e proteger a comunidade com profissionalismo, ética e dedicação.

Informações Adicionais:

O CEFS II/2023 teve carga horária total de 600 horas, divididas em módulos presenciais e à distância, além de estágio supervisionado.

O curso abordou diversas disciplinas, como:

Policiamento Ostensivo e Preventivo

Gerenciamento de Crises

Direitos Humanos

Legislação Policial

Técnicas de Patrulhamento

A promoção à graduação de 3º Sargento é um importante passo na carreira militar, e representa o reconhecimento do mérito e da capacidade dos novos sargentos.

A solenidade de formatura e promoção dos novos sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais em Ipatinga foi um momento de celebração e reconhecimento do compromisso desses profissionais com a segurança pública da região.