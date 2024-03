Formações sobre uso seguro da internet estão de volta às escolas de Diadema

Desde o dia 6 de março as escolas municipais de Diadema voltaram a receber as formações “Internet Segura”, destinadas aos estudantes dos 4º e 5º anos. Vão participar as turmas e escolas que não participaram da primeira fase. A primeira escola a receber a formação foi a EMEB Raquel de Queiróz, na Região Norte. Iniciadas em novembro de 2023, as formações fazem parte do programa Escola que Protege e têm como objetivo estimular as crianças a refletirem sobre suas posturas e condutas na convivência com os colegas e, principalmente, repensar suas atitudes em relação a brincadeiras ofensivas, seja no ambiente escolar ou nas redes sociais.

O grande diferencial, nesta segunda fase, é o envolvimento dos responsáveis nas formações. Segundo Jéssica Batista da Silva, psicóloga do Núcleo Social da Secretaria de Educação de Diadema, a ideia surgiu a partir da necessidade de ampliar a discussão com esse grupo e promover a prevenção a partir de temas como: exposição a conteúdos inadequados, tempo de uso de tela, exploração, bullying e cyberbullying, e relacioná-los às leis estabelecidas. “Enfatizamos, também, a importância da prudência na utilização da internet pelas crianças e o papel dos responsáveis nesse processo, fortalecendo o vínculo entre o estudante, a família e a escola na direção da proteção integral.”

Combate ao bullying e cyberbullying

A iniciativa da formação “Internet Segura” surgiu em 2023 a partir da avaliação da equipe do Núcleo Social após demandas apresentadas pelas escolas que, ao presenciar casos de bullying, começaram a solicitar da Secretaria uma ação. Com o aumento do acesso à internet pelas crianças, que nem sempre é monitorado por um adulto, consequências negativas do uso dessa tecnologia podem surgir, fragilizando e colocando os estudantes em situação de vulnerabilidade, como o cyberbullying.

“Agora, com a participação dos responsáveis na formação, a ideia é estimular as famílias e os estudantes a refletirem sobre o uso da internet e suas implicações na vida cotidiana, entendendo suas responsabilidades e contribuindo com a redução dos casos de violência, bullying e cyberbullying”, afirma Jéssica.

As formações serão ministradas por toda a equipe de técnicos do Núcleo Social da Secretaria de Educação: psicólogas, psicopedagogas, fonoaudiólogas e assistentes sociais. As escolas municipais interessadas na formação “Internet Segura” para seus estudantes podem entrar em contato com a equipe de referência do Núcleo Social, por meio do telefone 4051-2355.

Confira o cronograma com as próximas formações:

11 de março – 7h – EMEB Sagrado Coração de Jesus

13 de março – 7h – EMEB Florestan Fernandes

15 de março – 7h – EMEB Raquel de Queiróz

28 de março – horário a definir – EMEB Mario Santalúcia