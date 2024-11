Formação do Alfabetiza Juntos aborda táticas que visam melhorar leitura

Em mais uma formação do programa Alfabetiza Juntos, que ocorreu na terça-feira (19), no prédio da Secretaria de Educação e Cultura, o curso abordou quais melhores táticas para que os estudantes possam ter uma boa fluência leitora. A palestra foi direcionada aos professores dos 1º e 2º anos, além dos coordenadores da rede municipal de Ribeirão Pires.

A formação tem como um dos principais objetivos fazer com que os professores e coordenadores façam uma reflexão sobre a prática pedagógica e como podem melhorá-la dentro da sala de aula. O programa é fruto de parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

O encontro desta terça-feira foi focado em apresentar sugestões e abordagens que visam melhorar a leitura do estudante, já nos anos iniciais de alfabetização. Apresentar livros aos alunos e alunas, estimular a leitura, criar rotina para que os educandos tenham sempre opções para ler e reler, foram uma das sugestões apresentadas durante a palestra.

“Devemos sempre aproveitar o que o estudante traz para a sala de aula. Seja uma história, um conhecimento diferente. Isso também ajuda os professores a poder realizar uma troca com o aluno, e que pode resultar em uma leitura, por exemplo”, disse Maria Aparecida Almeida Silva, orientadora educacional da rede, uma das responsáveis pela formação.

Além disso, os participantes do curso tiveram que escolher um livro e realizar uma pequena apresentação de como ofereceriam o volume para que os estudantes pudessem ler. Uma capa com desenhos bonitos, uma história interessante, letras grandes ou médias para uma leitura fácil, enfim, tudo que pudesse ser um convite à leitura.

As formações do Alfabetiza Juntos têm impacto direto no IFL (Índice de Fluência Leitora), no qual a Educação de Ribeirão Pires foi um dos principais destaques em todo Estado de São Paulo. No início deste ano, o município foi premiado e ficou entre os 60 melhores municípios da unidade federativa. No Grande ABC, Ribeirão tem o melhor índice de alfabetização entre as sete cidades que formam a região, atingindo 76% de crianças que sabem ler e escrever com sete anos de idade.