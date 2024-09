Formação de preços é tema de palestra gratuita na ACISA

A correta formação de preço de um produto ou de um serviço é, com certeza, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo pequeno empreendedor.

Para ensinar o processo e usando uma abordagem prática, simples e mais centrada no dia a dia de uma empresa pequena do que na precisão acadêmica, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – sediará uma palestra presencial sobre o tema no próximo dia 24 de setembro (terça-feira), às 18h.

Por meio da Academia de Negócios e Capacitação e em parceria com o Sebrae, o evento acontecerá no Centro de Capacitação & Negócios e os interessados deverão fazer a sua inscrição antecipadamente no link: bit.ly/Curso-SEBRAE-Set.