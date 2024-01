Formação ajuda moradores a definirem as políticas públicas de Diadema

A quarta palestra do curso de formação às lideranças sociais e aos agentes do Fórum de Participação Popular abordou o tema Territorialização das Políticas Públicas e foi realizado na segunda-feira (14) na Associação Arco-Íris, no Jardim Gazuza, reunindo também as lideranças e os moradores do Jardim Marilene, Promissão e Casa Grande.

O curso busca capacitar as pessoas para elas ouvirem as vozes da população no que diz respeito à participação para poderem criar planos de ação nos territórios.

O território – explica a formadora Patrícia Alves – é um sistema ligado aos objetos que têm nele como as fábricas, os equipamentos e o comércio, e que é modificado pelas relações das pessoas. “Ao tomarem conhecimento que as relações humanas transformam o território, os moradores veem a possibilidade de agir diretamente através da criação de políticas públicas”, comenta

Ela afirma que o acúmulo desse conhecimento dá às pessoas um sentimento de pertencerem a um grupo social, estimulando o desenvolvimento de políticas que definam os destinos da cidade. “É o caminho da democratização do poder popular”, sintetiza.

As outras três palestras do curso também serão realizadas em entidades localizadas na periferia da cidade, e a próxima está marcada para o dia 29 deste mês na Vila Alice. Elas vão abordar os métodos de articulação, mobilização e organização social, a relação entre as redes sociais e a articulação comunitária, e as etapas do trabalho de mobilização, organização social e processos participativos.

Membros do Fórum projetam uma Diadema mais participativa

Embora os participantes do Fórum tenham motivações diferentes para o desempenho do trabalho de aproximar a gestão pública e os moradores das comunidades, os objetivos sempre estão alinhados com a melhoria da infraestrutura da cidade e das condições de vida.

Reinaldo Santos Silva é liderança na associação do núcleo Inverno-Verão, entidade que desenvolve trabalho há dez anos e atualmente está no projeto horta comunitária e com as escolinhas de futebol e capoeira, entre outras ações. Ele quer desenvolver a cultura do Bumba Meu Boi na cidade, e aguarda aprovação de projeto sobre o tema para dar início ao resgate dessa festa do folclore nordestino.

O que ele mais quer da Prefeitura é a criação de políticas voltadas às crianças até 13 anos com projetos culturais e de lazer, principalmente nos períodos de férias. “Tem muita criança aqui na Leste, e os projetos da Prefeitura e da Florestan são para o pessoal a partir de 14 anos”. No início de fevereiro, a associação vai levar a criançada à exposição do Chaves na capital.

Erlandes Pires, técnico em Metrologia, disse que está aprendendo muito com o curso e quer se envolver mais na política. “É uma experiência boa e estou com mais facilidade em me comunicar com as pessoas”, comentou. Morador no Jardim Portinari, ele tem como meta a criação de uma associação. “Quero trazer melhorias para o bairro e ajudar as pessoas, principalmente as mais carentes”.

A professora Nadir Orvato também participa do Fórum e não perdeu nenhuma das palestras do curso de formação. “Tem muita coisa acontecendo e parece que o povo ainda não tem conhecimento das ações da Prefeitura nos bairros”. Ela leciona na EMEB Arlindo Bettio e tem conversado com os pais dos alunos sobre a necessidade de as pessoas se envolverem mais nas ações políticas. “Com participação teremos um lugar melhor para vivermos. Eu penso grande e acredito na transformação da sociedade através da educação e da formação”, comentou.

O empenho de João Batista Araújo de Oliveira no Fórum é voltado a dar visibilidade à população em situação de rua, condição em que viveu por dois anos e superada há 11 anos. “Repasso para eles o que aprendo no curso para abrir a mente deles esperando que amanhã eles estejam aqui apresentando projetos de geração de renda e de retomada da dignidade”, explicou.

Desenvolve Diadema planeja a cidade para os próximos dez anos

Os participantes da palestra também foram estimulados a participar na definição das ações e programas do PDD – Plano Desenvolve Diadema, que vai traçar as metas para os próximos dez anos.

O secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Branislav Kontic, disse que o PDD tem três eixos estruturantes, a inclusão social, a infraestrutura urbana e regional, e o desenvolvimento econômico e sustentável.

O Plano vai relacionar as obras necessárias para a cidade ter um desenvolvimento econômico sustentável, com criação de trabalho e renda e com respeito ao meio ambiente.

“São investimentos de mais de R$ 3 bilhões para a construção de uma Diadema mais acessível e acolhedora, e esse salto de qualidade só será possível com participação popular”, finalizou.