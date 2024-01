Forfun anuncia novas datas da turnê NÓS por todo o Brasil

Assim que anunciou o retorno aos palcos, o Forfun divulgou datas de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro – ambas concorridíssimas (só na capital fluminense, 40.000 ingressos esgotaram de prontidão). Agora, chegou a hora de novas praças serem confirmadas como destino da turnê NÓS. São 14 novas datas por todo o Brasil. A tour, inclusive, terá sua estreia marcada para o dia 14 de junho, na Área Verde do Álvares, em Vitória (Espírito Santo). Idealizada pela 30e, a tour se estende até 30 novembro, quando o grupo encerra a sequência de apresentações no Engenhão, no Rio de Janeiro. A venda de ingressos começa hoje, dia 16 de janeiro, a partir do meio-dia, na Eventim. Vale lembrar que ainda restam poucos ingressos para a data em São Paulo, dia 9 de agosto, no Allianz Parque.

Apesar de ter anunciado o fim de suas atividades em junho de 2015, o Forfun, até hoje, mantém um lugar cativo na memória dos fãs, tanto que ao lançar, em fevereiro de 2021, o primeiro disco oficial da carreira, Teoria Dinâmica Gastativa, nas plataformas de streaming, o Forfun foi parar nos Trending Topics do X (Twitter). Em 2022, a banda lançou o DVD Forfun ao Vivo na Fundição, com transmissão ao vivo no canal oficial da banda no YouTube. O show foi originalmente gravado em dezembro de 2015, durante a turnê de despedida, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

Em 2024, a banda composta por Danilo Cutrim (voz e guitarra), Vitor Insensee (teclados, guitarra e vocal de apoio), Nicolas Fassano (bateria) e Rodrigo Costa (baixo e vocal de apoio), comemora 23 anos e a turnê NÓS convida todos os fãs para fazerem parte desta celebração.

Confira abaixo a lista completa de datas e locais da turnê:

14 de Junho – Vitória (ES) – Área Verde do Álvares

15 de Junho – Juiz de Fora (MG) – Terrazzo

22 de Junho – Manaus (AM) – Studio 5 Shopping e Convenções

28 de Junho – Porto Alegre (RS) – Espaço Passo D’Areia

05 de Julho – Florianópolis (SC) – Arena Opus

13 de Julho – Goiânia (GO) – Goiânia Arena (Ginásio Valério Luiz de Oliveira)

19 de Julho – Brasília – Arena BRB (Ginásio Nilson Nelson)

20 de Julho – Belo Horizonte (MG) – Arena Hall

02 de Agosto – Recife (PE) – Classic Hall

03 de Agosto – Fortaleza (CE) – Arena Iguatemi

09 de Agosto – São Paulo (SP) – Allianz Parque

16 de Agosto – Curitiba (PR) – Pedreira Paulo Leminski

17 de Agosto – Santos (SP) – Clube Portuários

23 de Agosto – Rio de Janeiro (RJ) – Marina da Glória

24 de Agosto – Rio de Janeiro (RJ) – Marina da Glória

25 de Agosto – Rio de Janeiro (RJ) – Marina da Glória

EM BREVE – Belém (PA) – EM BREVE

EM BREVE – Salvador (BA) – EM BREVE

Serviço:

FORFUN

Turnê NÓS

Produção: 30e

VITÓRIA

Data: 14 de Junho de 2024

Local: Área Verde do Álvares

Horário de Abertura da casa: 21h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e segunda-feira a sábado, das 10h às 22h | domingo das 14h às 20h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Scala Shopping Vitória – Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Loja 230 – Shopping Vitória.

JUIZ DE FORA

Data: 15 de Junho de 2024

Local: Terrazzo

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e segunda-feira à sexta-feira das 10h às 18h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Zine Cultural, Praça Menelick de Carvalho, nº 150 – 36.015-330.

MANAUS

Data: 22 de Junho de 2024

Local: Studio 5 Shopping e Convenções

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) informações sobre a bilheteria oficial em breve.

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: em breve.

PORTO ALEGRE

Data: 28 de Junho de 2024

Local: Estádio Passo D’Areia

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Plateia Gold – R$ 175 (meia-entrada legal) | R$ 210 (entrada social) | R$ 350 (inteira)

Plateia Baixa Central – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Plateia Baixa Lateral – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Plateia Alta Central – R$ 100 (meia-entrada legal) | R$ 120 (entrada social) | R$ 200 (inteira)

Plateia Alta Lateral – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Plateia Lateral em Pé Esquerda – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Plateia Lateral em Pé Direita – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 425 (meia-entrada legal) | R$ 460 (entrada social) | R$ 600 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 875 (meia-entrada legal) | R$ 910 (entrada social) | R$ 1050 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Arena do Grêmio – Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110 Portão 2

FLORIANÓPOLIS

Data: 05 de Julho de 2024

Local: Arena Opus

Horário de Abertura da casa: 21h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Mezanino – R$ 90 (meia-entrada legal) | R$ 108 (entrada social) | R$ 180 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 925 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e segunda-feira à sexta-feira das 13h às 19h | sábados das 15h às 18h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Arena Opus – SC-281, 4000 – Sertão do Maruim, São José – SC, 88122-001

GOIÂNIA

Data: 13 de Julho de 2024

Local: Goiânia Arena (Ginásio Valério Luiz de Oliveira)

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Arquibancada – R$ 50 (meia-entrada legal) | R$ 60 (entrada social) | R$ 100 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) de de segunda-feira à sexta das 8h às 18h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Imports Carros de Luxo, Avenida 85, 2689, St. Marista, Goiânia – 74160-010

BRASÍLIA

Data: 19 de Julho de 2024

Local: Arena BRB (Ginásio Nilson Nelson)

Horário de Abertura da casa: 20h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Arquibancada – R$ 50 (meia-entrada legal) | R$ 60 (entrada social) | R$ 100 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e de segunda-feira a sábado das 10h às 22h | domingos e feriados das 13h às 19h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Loja Eventim (Brasília Shopping), Bloco A, Subsolo 2 – Loja Q054 – Brasília Shopping

BELO HORIZONTE

Data: 20 de Julho de 2024

Local: Arena Hall

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Arquibancada – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Camarote – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Suíte – R$ 120 (meia-entrada legal) | R$ 100 (entrada social) | R$ 200 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e de segunda-feira à sexta-feira das 10h às 19h | sábado das 10h às 15h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Loja Eventim Belo Horizonte, Shopping 5ª Avenida – Rua Alagoas, 1314 – Belo Horizonte

RECIFE

Data: 02 de Agosto de 2024

Local: Classic Hall

Horário de Abertura da casa: 16h30

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Camarote P1 – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Camarote P2 – R$ 100 (meia-entrada legal) | R$ 120 (entrada social) | R$ 200 (inteira)

Camarote P3 – R$ 100 (meia-entrada legal) | R$ 120 (entrada social) | R$ 200 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e de segunda-feira à sexta-feira das 9h às 18h | Sábados: 9h às 12h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Classic Hall, Avenida Governador Agamenon Magalhães, S/N, Olinda, Pernambuco

FORTALEZA

Data: 03 de Agosto de 2024

Local: Arena Iguatemi

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e de segunda-feira a sábado das 10h às 22h | domingos e feriados das 13h às 21h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Levi’s Iguatemi, Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz, Fortaleza

SÃO PAULO

Data: 9 de Agosto de 2024

Local: Allianz Parque

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 195 (meia-entrada legal) | R$ 234 (entrada social) | R$ 390 (inteira)

Pista – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Cadeira Superior – R$ 50 (meia-entrada legal) | R$ 60 (entrada social) | R$ 100 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 6 de dezembro, 12h (on-line) e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca -São Paulo

CURITIBA

Data: 16 de Agosto de 2024

Local: Pedreira Paulo Leminski

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas: 16 de janeiro, 12h (on-line) e de terça-feira à sábado das 10h às 17h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Estádio Major Antônio Couto Pereira – bilheteria 2 do estádio. Rua Amâncio Moro S/N, Alto da Glória, Curitiba

SANTOS

Data: 17 de Agosto de 2024

Local: Clube dos Portuários

Horário de Abertura da casa: 20h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 150 (entrada social) | R$ 250 (inteira)

Pista – R$ 75 (meia-entrada legal) | R$ 90 (entrada social) | R$ 150 (inteira)

Hot Sound – R$ 375 (meia-entrada legal) | R$ 400 (entrada social) | R$ 500 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 825 (meia-entrada legal) | R$ 850 (entrada social) | R$ 950 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Ingressos:

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: em breve

RIO DE JANEIRO

Data: 23 de Agosto – ESGOTADO

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Pista – R$ 90 (meia-entrada legal) | R$ 108 (entrada social) | R$ 180 (inteira)

Hot Sound – R$ 395 (meia-entrada legal) | R$ 424 (entrada social) | R$ 540 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 845 (meia-entrada legal) | R$ 874 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas da data extra: 6 de dezembro, 16h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Engenhão – Estádio Nilton Santos – Engenhão – Bilheteria Norte- Rua das Oficinas, s/n Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

Data: 24 de Agosto – ESGOTADO

Data extra: 25 de agosto

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Pista – R$ 90 (meia-entrada legal) | R$ 108 (entrada social) | R$ 180 (inteira)

Hot Sound – R$ 395 (meia-entrada legal) | R$ 424 (entrada social) | R$ 540 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 845 (meia-entrada legal) | R$ 874 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas da data extra: 6 de dezembro, 16h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Engenhão – Estádio Nilton Santos – Engenhão – Bilheteria Norte- Rua das Oficinas, s/n Engenho de Dentro, Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

Data: 25 de Agosto – ESGOTADO

Data extra: 25 de agosto

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Pista Premium – R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 174 (entrada social) | R$ 290 (inteira)

Pista – R$ 90 (meia-entrada legal) | R$ 108 (entrada social) | R$ 180 (inteira)

Hot Sound – R$ 395 (meia-entrada legal) | R$ 424 (entrada social) | R$ 540 (inteira)

Hot Sound NÓS – R$ 845 (meia-entrada legal) | R$ 874 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

*entrada social: 1 kg de alimento não perecível

Início das vendas da data extra: 6 de dezembro, 16h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Engenhão – Estádio Nilton Santos – Engenhão – Bilheteria Norte- Rua das Oficinas, s/n Engenho de Dentro, Rio de Janeiro