Ford volta à categoria máxima do automobilismo em Le Mans em 2027

A Ford vai voltar a disputar a categoria máxima do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) em 2027, a Hypercar LMDh, resgatando a magia e o sucesso da marca na competição após quase 60 anos. O anúncio foi feito ontem durante uma live por Bill Ford, presidente do Conselho da Ford, e Jim Farley, presidente e CEO.

A Ford Performance vai liderar esse programa de competição com uma equipe completa de fábrica, cujo foco principal é enfrentar novamente a prova mais exigente do esporte – as 24 Horas de Le Mans.

Entre 1966 e 1969, a Ford conquistou quatro vitórias gerais consecutivas na corrida de endurance mais tradicional do mundo, na cidade de Le Mans, França. Desde então, a marca concentrou sua participação em outras categorias, vencendo em 2016 com o Ford GT na GTLM e, mais recentemente, com o Ford Mustang GT3.

Bill Ford afirmou que a empresa está entrando em uma nova era de performance e competição, como pode ser visto pelos seus resultados nas pistas de asfalto e off-road.

“Quando corremos é para vencer. E não há pista ou corrida que signifique mais para a nossa história do que Le Mans”, disse Bill Ford. “Foi lá que enfrentamos e vencemos a Ferrari na década de 1960. Foi lá que retornamos 50 anos depois e chocamos o mundo vencendo a Ferrari novamente. Estou emocionado de estarmos de volta a Le Mans e competindo no mais alto nível das provas de endurance. Estamos prontos para mais uma vez desafiar o mundo.”

Frédéric Lequien, CEO do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, destacou que ter pelo menos dez grandes marcas automotivas comprometidas com o nível mais alto da categoria em 2027 mostra a sua força e crescimento. “A Ford tem sido sinônimo de sucesso dentro e fora das pistas por décadas e estamos encantados que ela tenha escolhido o Campeonato Mundial de Endurance da FIA para o seu mais novo desafio”, completou.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO), também saudou a volta da Ford ao nível mais alto das 24 Horas de Le Mans após quase 60 anos. “É uma marca que sempre teve uma forte afinidade com esta corrida tão especial e a história mostra que a Ford não compete para ficar em segundo lugar. A renovação de sua famosa rivalidade com a Ferrari é realmente uma perspectiva emocionante.”

Richard Mille, presidente da Comissão de Endurance da FIA, frisou o longo e orgulhoso legado da Ford no automobilismo, uma paixão cultivada pelo próprio Henry Ford. “A Ford e as corridas de endurance são uma combinação perfeita, como tem sido comprovado repetidamente. O retorno da Ford ao mais alto nível da categoria é mais uma validação do sucesso do regulamento atual da Hypercar. A era de ouro das corridas de endurance é aqui e agora.”