Ford tem recorde de vendas em outubro puxado pela Ranger

A Ford registrou em outubro o maior volume de vendas desde a introdução do seu novo modelo de negócios no Brasil, com porftólio de produtos focado em picapes, SUVs, ícones e veículos comerciais. Os 5.816 emplacamentos no mês representam um crescimento de 26,5% sobre o recorde anterior de 4.595 unidades, obtido em agosto deste ano. Comparado a setembro, o crescimento da marca foi de 33%, contra uma indústria que avançou 12,6%, consolidando o seu novo posicionamento.

“Esse resultado se deve principalmente à maior disponibilidade de produto, ao foco da nossa rede de concessionárias, que é especialista em picapes, e à contínua renovação da nossa linha, que tem contribuído para fidelizar e atrair novos clientes para a marca”, comemora Pedro Resende, diretor de Vendas da Ford. “É uma evolução consistente que mostra o acerto da nossa estratégia e o grande potencial do nosso novo porftólio.”

A Ranger, carro-chefe de vendas da Ford, foi o grande destaque do mês. A picape registrou o recorde histórico de 3.817 unidades, superando o anterior de 3.026 unidades em junho, o que também garantiu a participação recorde de 26,4% (ante os 25,9% de março de 2021). Com isso, a Ranger ampliou sua margem no segundo lugar e ficou mais próxima da liderança.

“Além de ser a picape mais vendida nas versões topo de linha, a Ranger liderou o segmento em regiões importantes do país”, continua Resende. “Ficou em primeiro lugar nas praças de Goiânia (GO), São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), Vitória (ES), Curitiba e Maringá (PR), Palmas (TO) e Rondonópolis (MT), entre outras.”

A nova Ranger Black, lançada em outubro, estreou com sucesso e já vendeu toda a produção programada até dezembro, de mais de 650 unidades, que serão entregues aos clientes até janeiro. A Ranger Raptor, versão esportiva de alta performance da linha, emplacou 237 unidades e continua a ter alta procura dos clientes. Praticamente todas as unidades que chegam já estão vendidas. A Ranger cresceu também na outra ponta, no segmento de entrada, com o recorde histórico de 436 emplacamentos da versão XL.

Outro modelo que contribuiu para o bom desempenho da Ford foi o Territory. Com vendas crescentes desde o lançamento da atual geração, o SUV atingiu o recorde histórico de 710 emplacamentos. O Bronco Sport, com 228 unidades, e a picape Maverick, com 387 unidades, foram outros destaques.

A linha Transit também teve uma participação importante no resultado de outubro, com a venda de 500 unidades, incluindo 219 emplacamentos da E-Transit, que ampliou a sua liderança no segmento de veículos comerciais elétricos com até 5 t e mais de 6 m3 de capacidade de carga.