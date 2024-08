Ford tem o melhor mês de vendas dos últimos três anos

A Ford registrou em julho o melhor mês de vendas dos últimos três anos, com 4.279 emplacamentos. A marca comemora também o bom desempenho acumulado no ano, com o total de 23.968 unidades, um crescimento de 68% comparado ao mesmo período do ano passado.

A Ranger, carro-chefe da marca, apresentou um crescimento de mais de 58% no ano e consolidou a sua posição como vice-líder das picapes médias. O Bronco Sport e a Maverick foram outros modelos que contribuíram para esse resultado.

Bronco Sport

O Bronco Sport assinalou em julho o recorde histórico de 271 emplacamentos, superando as 257 unidades de outubro passado. No acumulado de 2024, o utilitário esportivo exibe um crescimento de 170%, com o total de 1.336 unidades.

“Em sete meses, o Bronco Sport já vendeu mais do que o ano passado inteiro”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede de Distribuição da Ford. “É um veículo que oferece uma combinação única, um 4×4 de verdade para enfrentar terrenos off-road sem abrir mão do requinte e versatilidade de uso na cidade.”

Equipado com motor turbo EcoBoost 2.0 de 253 cv, transmissão automática de oito velocidades, tração 4×4 com diferencial traseiro blocante e rodas de 17” com pneus todo-terreno, o Bronco Sport também tem como diferenciais exclusivos os sete modos de gerenciamento de terreno, a suspensão off-road de alto desempenho e o piloto automático para trilhas.

Maverick

A Maverick é outro modelo que mostra uma evolução consistente no ano. As 309 unidades emplacadas em julho perdem apenas para o mês anterior, que foi recorde com 323 unidades. No acumulado de 2024, a picape soma 1.747 unidades, um crescimento de 90% comparado ao mesmo período do ano passado.

“Além do avanço no ano, a Maverick chama a atenção pelo ritmo forte nos últimos três meses, com volumes acima de 300 unidades. É um veículo excepcional e diferenciado, que tem potencial para crescer com o aumento da disponibilidade”, completa Pedro Resende.

O volume da Maverick é composto principalmente pela versão FX4, responsável por mais de 80% das vendas. A versão Hybrid – primeira picape híbrida do Brasil – também vem crescendo e as 284 unidades emplacadas até julho já superam a venda total de 2023.

A Maverick FX4 combina a versatilidade e robustez das picapes com a dirigibilidade de um sedã premium e o conforto de um SUV. Equipada com motor 2.0 EcoBoost de 253 cv, transmissão automática de oito velocidades, tração AWD inteligente e cinco modos de direção, ela surpreende pela esportividade, com aceleração de 0 a 100 km/h na casa de 7 segundos, e vai bem tanto no asfalto como nas trilhas.

Já a Maverick Hybrid tem um sistema avançado de propulsão híbrida que permite uma autonomia de mais de 800 km, com consumo combinado de 14,6 km/l. E faz isso sem perder o desempenho esportivo, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos, torque instantâneo e rodar silencioso.