Ford Ranger tem venda recorde em junho e é vice-líder das picapes médias

A Ford Ranger fechou o mês de junho com o maior volume de vendas da sua história, com 3.026 emplacamentos. Esse desempenho garantiu também a maior participação de mercado dos últimos três anos, de 25,1%, e a vice-liderança do segmento de picapes médias.

Desde o lançamento da nova geração, a Ranger tem mostrado um avanço consistente nas vendas, crescendo pelo segundo ano consecutivo. Em 2023, ela foi a picape que mais cresceu no mercado, com 42,5% e mais de 20.000 unidades. No acumulado do primeiro semestre de 2024, somou 12.772 unidades, um crescimento de 53% comparado ao mesmo período do ano passado.

Entre outros destaques, em junho ela também foi líder de mercado em oito estados: Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Roraima e Acre.

“A Ranger trouxe um novo padrão para o segmento de picapes médias e isso está sendo cada vez mais reconhecido pelo mercado. Tanto que 50% dos seus compradores são clientes novos na marca. Com a maior disponibilidade do produto, atingimos agora esse volume histórico”, diz Antonio Baltar Junior, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford.

Segmentação

Quando se analisam as diferentes faixas do mercado, a picape da Ford mostra realmente sua força e inovação. No segmento topo de linha, que representa historicamente mais da metade de todas as picapes vendidas no Brasil, a Ranger foi líder em junho com 1.976 unidades e 26,3% de participação.

Além do projeto moderno, novo motor V6, transmissão automática de dez velocidades e tração 4WD, ela oferece conectividade de ponta e tecnologias exclusivas, como piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque e câmeras 360°.

“Desde a concepção deste produto, a Ford entendeu exatamente o que o cliente procura numa picape topo de linha. Ou seja, uma picape robusta, durável, com alta qualidade e equipada com o melhor motor do segmento, o nosso novo V6 3.0. Ela entrega o que nenhuma outra picape do segmento oferece”, destaca Baltar.

A Ranger Raptor foi outro destaque da linha com 242 unidades, seu maior volume desde o lançamento. Desenvolvida pela Ford Performance, ela é a picape mais rápida e capaz do mercado em qualquer terreno, com motor V6 de 397 cv, amortecedores de competição Fox, rodas e pneus especiais e diferencial dianteiro e traseiro blocante.

No segmento de picapes intermediárias, onde a Ranger sempre se destacou, ela ampliou sua liderança em junho com 38,5% de participação das versões XLS (799 unidades). Entre outros diferenciais, ela é a única que oferece duas opções de motores. Além do V6, tem o 2.0 de alto torque, que entrega grande versatilidade com tecnologia e economia de combustível.

Completando seu volume, a Ranger avançou também no segmento de entrada, onde a linha teve seu melhor resultado em muitos meses, com 10% de participação das versões XL (251 unidades).

“A Ford tem uma Ranger para cada segmento e para cada tipo de cliente. E vai continuar crescendo, entregando o melhor custo-benefício para cada um deles”, completa o executivo.

Destaques regionais

EmBrasília, DF, a Ranger foi líder do segmento em junho, com 222 unidades e 43,4% de participação. No primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado, o seu volume cresceu 122% – de 372 unidades (19,5%) para 826 unidades (30,5%).

Em Goiás, o maior mercado de picapes do Brasil, a Ranger foi vice-líder em junho, com 337 unidades e 30,6% de participação. No primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado, o seu volume cresceu 83% – de 913 unidades (19,8%) para 1.670 unidades (30,7%).

Em Mato Grosso, o quinto maior estado no emplacamento de picapes do Brasil, a Ranger foi vice-líder do segmento em junho. No primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado, o seu volume cresceu 88%, de 431 unidades (12,3%) para 811 unidades (25,1%). As duas grandes feiras realizadas na região, Norte Show e Show Safra, contribuíram para esse resultado. Desde dezembro, a região também passou a ser atendida por um novo grupo de concessionárias, a Disbrava.

No Tocantins, a Ranger foi líder de mercado em junho, com 194 unidades e 41,7% de participação. No primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado, o seu volume cresceu 116% – de 291 unidades (24,3%) para 629 unidades (38,6%).

Em Rondônia, a Ranger foi líder de mercado em junho, com 131 unidades e 41,7% de participação. No primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado, o seu volume cresceu 60% – de 290 unidades (23,3%) para 465 unidades (30,3%).

No Espírito Santo, a Ranger foi líder de mercado em junho, com 231 unidades e 45,1% de participação. No primeiro semestre de 2024, comparado ao ano passado, o seu volume cresceu 119% – de 285 unidades (19%) para 624 unidades (30,1%).

Em Santa Catarina,mercado altamente disputado, a Ranger liderou o segmento em junho, com 127 unidades e 26% de participação. No primeiro semestre de 2024 ela somou 638 unidades, um crescimento de 6% sobre o mesmo período do ano passado.