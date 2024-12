Ford Ranger recebe cinco estrelas em teste do Latin NCAP

A Ford Ranger produzida na Argentina para o Brasil e América do Sul recebeu cinco estrelas nos testes de impacto do Latin NCAP (Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina e o Caribe), feitos com os novos protocolos mais rigorosos da entidade – veja o vídeo. O veículo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, controle eletrônico de estabilidade, sistema de frenagem de emergência na cidade, interurbano e para usuários vulneráveis da estrada, sistemas de suporte na faixa, de assistência à velocidade e detecção de ponto cego.

A picape, equipada com sete airbags e controle eletrônico de estabilidade de série, obteve 93,11% na proteção para ocupante adulto, 89,80% para ocupante infantil, 74,77% na proteção de pedestres e usuários vulneráveis da estrada e 92,01% na assistência à segurança.

“A Ford Ranger foi desenvolvida para redefinir o segmento, com soluções inovadoras de engenharia, e o resultado do Latin NCAP reforça a superioridade dos seus atributos. Estamos muito felizes em oferecer aos nossos clientes uma picape com a nota máxima em segurança no protocolo mais rigoroso em vigor”, diz Gilmar de Paula, engenheiro-chefe da Plataforma Ranger na América do Sul.

Padrão de qualidade

A Ford Ranger introduziu tecnologias exclusivas em sua nova geração e redefiniu o segmento de picapes médias. O seu alto padrão de segurança começa pelo chassi, feito de aço especial, com novas longarinas, travessas e reforços que aumentam em 30% a resistência a torções.

A Ranger foi a primeira da categoria a oferecer tecnologias avançadas de assistência ao motorista, com um conjunto que inclui cinco câmeras, três radares, sete antenas e 22 sensores ultrassônicos e especiais. Ela se destaca também pelo desempenho dos motores 3.0 V6 e 2.2, pela dinâmica veicular em estrada e fora de estrada, com nova suspensão, pelo design, requinte e conforto, além de experiências para o cliente com conectividade avançada e atualizações over-the-air.

Tudo isso reforçou o sucesso da picape, que vai fechar 2024 com recorde de vendas de mais de 30.000 unidades, um crescimento de quase 60% comparado ao ano passado.

Testes de impacto

O teste de impacto frontal da Ranger mostrou estrutura e área dos pés estáveis, proteção adequada para o tórax do adulto, proteção total no impacto lateral, proteção adequada para o tórax e o abdômen no impacto lateral em poste e proteção total para os ocupantes infantis no impacto frontal e lateral. A proteção contra chicotada cervical foi marginal para o pescoço do adulto.

A proteção para pedestres apresentou, em sua maioria, proteção adequada a boa para a cabeça, mas a borda dianteira do capô mostrou proteção deficiente. A proteção da parte superior da perna apresentou áreas de proteção ruim e a proteção da parte inferior da perna exibiu áreas de proteção marginal. O sistema de frenagem de emergência apresentou bom desempenho e atendeu os requisitos de disponibilidade em uso na cidade e interurbano e obteve a pontuação máxima para usuários vulneráveis da estrada.

O sistema de suporte em faixa está disponível, mas como não é ativado por padrão e foi reconfigurado, não pôde ser considerado na pontuação. A detecção de ponto cego e o sistema de assistência à velocidade tiveram bom desempenho. O modelo foi avaliado de forma voluntária pelo fabricante. O resultado é válido para unidades a partir do número de VIN: AFAFR6CB0SP137990.

“Parabéns à Ford por ingressar no clube das picapes médias cinco estrelas do Latin NCAP sob um protocolo mais rigoroso. Na maioria das vezes, as melhorias voluntárias surgem como uma reação às classificações do Latin NCAP, demonstrando mais uma vez o efeito catalisador dos testes e das informações independentes para os consumidores”, disse Alejandro Furas, secretário geral do Latin NCAP.

Mais informações estão disponíveis em www.latinncap.com/po/resultados.

(12/12/2024)

Imprensa Ford

