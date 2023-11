Ford Ranger Raptor esgota a venda das primeiras 400 unidades em cinco horas

A Ford iniciou a pré-venda da Ranger Raptor na sexta-feira e viu as 400 unidades disponíveis nos primeiros lotes se esgotarem no mesmo dia. Na verdade, elas duraram apenas cinco horas – das 14h00 às 19h00 – sendo que 250 foram arrematadas em meia hora. Desse total, cerca da metade será entregue aos clientes até fevereiro. Os demais devem receber a picape até maio.

“A Ranger Raptor é uma picape exclusiva, sem concorrentes no mercado, e esse sucesso mostra a força do produto. O nome Raptor é uma grife off-road em todo o mundo, que se somou à Nova Ranger para criar um veículo realmente fora de série. Ela oferece o máximo desempenho para quem busca adrenalina, velocidade e emoção em qualquer terreno”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford.

Equipada com motor 3.0 V6 biturbo GTDI de 397 cv, a Ranger Raptor é a picape mais rápida do mercado, tanto na estrada como fora de estrada: acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Desenvolvida como um projeto de engenharia independente, ela tem suspensão especial com amortecedores de competição Fox, ajustados individualmente.

O design da carroceria, mais alta, mais larga e com o nome Ford em destaque na grade dianteira, foi otimizado para a performance. Na cabine, ela traz volante com aletas para trocas manuais da transmissão automática de dez velocidades e bancos esportivo do tipo concha. O painel digital e o multimídia SYNC 4 contam com telas de 12,4”.

Além de sete modos de condução, o motorista pode selecionar diferentes ajustes dos amortecedores, da direção e do som do escapamento e salvar a sua configuração favorita no modo Raptor. Os faróis LED Matrix, com foco e alcance variável e sistema antiofuscamento, são outra tecnologia exclusiva da picape.