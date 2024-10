Ford promove test-drive nacional de picapes no “Dia Raça Forte”

A Ford promove no próximo sábado, 26 de outubro, o Dia Raça Forte, um grande evento nacional dedicado ao test-drive de picapes, em toda a sua rede de concessionárias no Brasil. Os clientes poderão ir a uma revenda para conhecer, dirigir e comparar todos os modelos de picapes da marca, que também serão vendidas com condições especiais.

A F-150, picape mais vendida e famosa do mundo, acaba de ser atualizada, trazendo novidades como tampa multiacesso, sensor de carga na lanterna e head-up display nas versões Lariat e Lariat Black. A Maverick combina a versatilidade da caçamba com um padrão inédito de dirigibilidade e conforto, nas versões FX4 e Hybrid, primeira picape híbrida do Brasil. A Ranger redefiniu o segmento de picapes médias com sua nova geração e, além das versões XL, XLS, XLT, Limited e Ranger Raptor, ampliou a linha com a nova Black.

As ofertas do Dia Raça Forte incluem a Ranger XL com taxa zero em 24 vezes e 60% de entrada, por R$ 189.990. A Ranger XLS V6, com preço de R$ 276.900, oferece as mesmas condições e ainda uma valorização de R$ 15.000 no veículo usado do cliente na troca. A nova Ranger Black, lançada por R$ 219.990, também conta com taxa especial.

A Maverick também pode ser adquirida com taxa zero, tanto na versão FX4 (por R$ 199.990) como na Hybrid (por R$ 209.990). Todos os modelos com taxa zero dão ao cliente a possibilidade de incluir o plano Ford Protect – de pré-aquisição de revisões e garantia estendida – dentro do financiamento.

“O Dia Raça Forte começou em 2016 como uma estratégia de lançamento da Ranger. Depois, tornou-se um evento de test-drive, não só da Ranger mas de toda a nossa linha de picapes, marcando o selo Raça Forte”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford. “É uma excelente oportunidade de conhecer e comprar as melhores picapes do mercado com condições exclusivas, incluindo a nova Ranger Black, que acaba de chegar e já é um sucesso.”