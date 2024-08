Ford promove competição nacional para técnicos da sua rede

O treinamento constante é essencial para oferecer um serviço de pós-venda de qualidade e a Ford incentiva os técnicos da sua rede a investir nesse aprimoramento com a realização da Competição Nacional de Habilidades Técnicas (CNHT). O programa com três etapas vai reconhecer o melhor time de pós-venda do Brasil, que será anunciado durante um evento especial em novembro, em São Paulo.

“O objetivo da competição CNHT é incentivar a evolução constante dos técnicos da nossa rede, incorporando novas capacidades, técnicas e habilidades, sempre com foco especial no cliente”, diz Renato Silva, gestor de Treinamento Técnico da Ford. “Outra novidade do programa é que, pela primeira vez, ele está sendo realizado de forma simultânea na América do Sul, incluindo também a Argentina, Colômbia, Chile e Peru.”

A primeira fase da competição é uma prova online, com questões sobre conhecimentos técnicos e práticos, que vai selecionar os 20 melhores técnicos. A segunda etapa será realizada em setembro no Ford Academy, centro de treinamento da marca em São Paulo, de forma presencial. Os participantes terão de utilizar seu conhecimento e rotina de análise e diagnóstico para resolver problemas simulados nos veículos, seguindo os padrões da marca.

Os seis finalistas selecionados vão participar da prova final, em novembro, também no Ford Academy. Desta vez, os concorrentes terão de realizar o serviço completo de um veículo em parceria com o consultor técnico, focando na experiência total do cliente e nos conceitos de atendimento da marca. As duplas serão avaliadas de forma simultânea, simulando a rotina de trabalho na concessionária, desde o recebimento até a entrega do veículo ao cliente.

A Ford possui uma plataforma global de treinamento para os técnicos da sua rede, chamada STARS (Standardized Training and Resource System). No Brasil, ela inclui 99 cursos, que somam mais de 550 horas de treinamento, divididos em três níveis. O Nível I, básico, e o Nível II, de sistemas elétricos, fazem parte do currículo de todos os 700 técnicos da rede.

O Nível III inclui as áreas de Eletrônica; Alta Tensão; Chassis (suspensão e direção, controle climático e freios); Motores (desempenho e reparação); e Transmissão (manual e automática) para a formação de especialistas. Além destes, há também o curso de apresentação de produtos, renovado sempre que um veículo é lançado no mercado.

“Essa competição é um incentivo e também um reconhecimento profissional aos técnicos da Rede Ford que estão continuamente investindo na sua formação e capacitação para prestar o melhor serviço aos nossos clientes”, destaca Renato Silva.