Ford Pro é líder de veículos comerciais na Europa pelo 10º ano

A Ford Pro foi a marca de veículos comerciais mais vendida da Europa em 2024, pelo décimo ano consecutivo. Esse marco de liderança num dos mercados mais competitivos do mundo reflete a qualidade dos produtos e serviços da Ford Pro, divisão global da marca que conta com uma estrutura totalmente dedicada ao atendimento das necessidades dos clientes comerciais.

As vendas da Ford Pro na Europa cresceram de forma consistente ao longo da última década e atingiram recordes históricos em 2024, tanto de volume (399.000 unidades) como de participação (15,4%). Os dados são da S&P Global (antiga IHS MarketInsight), empresa de inteligência de mercado com sede nos EUA, com base nos 20 principais mercados da região: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Checa, Romênia, Suécia, Suíça e Turquia.

Ícone do segmento de veículos comerciais, a Transit comemora este ano seu 60º aniversário e é o carro-chefe da Ford Pro no continente. Além da capacidade de carga inigualável e excepcional durabilidade, ela se destaca pelas soluções de conectividade e múltiplas opções de configuração, incluindo a versão elétrica E-Transit. A Ford Ranger, picape mais vendida da Europa nos últimos 10 anos, é outra opção do portfólio para aplicações que exigem capacidade fora de estrada, com grande robustez e versatilidade.

Como em outras regiões do mundo, além da gama de veículos para atender às necessidades de empresas de diferentes segmentos e tamanhos, a Ford Pro oferece um ecossistema completo de soluções para maximizar a produtividade dos negócios dos clientes.