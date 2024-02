Ford Pro anuncia o início de vendas da van elétrica E-Transit com nova versão chassi

A Ford Pro anunciou que vai iniciar as vendas da E-Transit no Brasil no final de março, trazendo uma nova opção para o cliente de veículos comerciais que busca sustentabilidade nas suas operações com mais eficiência e produtividade. Além do modelo furgão, que desde 2022 vem sendo testado em um programa piloto com frotistas, a van elétrica inclui uma inédita versão chassi cabine – a primeira do mercado brasileiro no segmento de até 5 t.

Esta semana, a Ford Pro realiza uma convenção nacional de dois dias em São Paulo, com mais de 200 pessoas, incluindo pessoal das concessionárias e convidados, para apresentar as novidades e promover uma imersão no negócio de veículos comerciais.

“A chegada da E-Transit é mais um passo importante na ampliação e diversificação da nossa linha de produtos para dar continuidade ao crescimento da Ford Pro, sempre com foco em oferecer a máxima rentabilidade para o negócio do cliente”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

A Ford Pro iniciou as operações em 2021 com a Transit Minibus, seguida do lançamento da Transit Furgão. No ano passado, a marca introduziu três novos produtos: a Transit automática, pioneira no segmento, a Transit Chassi e a nova geração da Ranger, com as versões XL e XLS. Os resultados são positivos.

“O nosso volume de vendas de veículos comerciais no Brasil cresceu 60% nos últimos 24 meses. E somamos mais de 5.200 unidades em 2023, considerando comerciais leves e picapes de trabalho. Este ano, o plano é continuar crescendo, incorporando mais novidades no nosso portfólio de produtos e serviços”, completa Lastra.

Eletrificação das frotas

A eletrificação é uma tendência que vem crescendo no mundo e também no Brasil. No curto prazo, a E-Transit tem como potenciais clientes empresas e grandes frotistas focados em investir em operações mais sustentáveis, com menor emissão de CO 2 e menor custo operacional. Nos próximos anos, com o incremento da adoção de veículos elétricos, ela deve atender também empresas menores atraídas pelos benefícios operacionais da eletrificação.

A E-Transit já vendeu mais de 40.000 unidades na Europa e nos Estados Unidos, onde é líder do segmento. Na América do Sul, mais de dez empresas participaram do programa de testes do veículo. São clientes do Brasil, Argentina e Chile, principalmente do setor logístico e de e-commerce, com frotas médias e grandes, que rodaram com 11 vans elétricas por mais de 60.000 km em condições reais de operação. Em breve, o programa será estendido também à Colômbia.

“O desempenho da E-Transit nesses testes foi muito positivo e, como resultado, já fechamos a primeira venda de 300 unidades. Mais detalhes do negócio serão informados oportunamente”, adianta Matias Guimil, gerente de Estratégia de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

A Ford Pro está dando total apoio aos clientes na transição para a eletrificação da frota, com a antecipação de suas necessidades, transformação dos veículos e preparação da infraestrutura de carga. Esse acompanhamento em tempo integral da jornada do consumidor inclui desde a entrega técnica do veículo, treinamento, test-drive e monitoramento via conectividade, até a assistência técnica com um representante dedicado.

E-Transit Furgão e Chassi

A Ford E-Transit é oferecida em duas versões, furgão e chassi, ambas equipadas com motor elétrico de 198 kW, ou 269 cv, e torque de 430 Nm. Além da tração traseira e torque instantâneo, ela tem como diferencial a maior capacidade volumétrica da categoria, de até 15 m3 no furgão e de até 21 m3 na chassi, quando implementada com baú similar ao da versão a combustão.

Outra vantagem é a autonomia superior à das concorrentes do mesmo segmento, de 317 km (WLTP). A bateria de lítio de 68 kWh pode ser carregada tanto em corrente contínua (até 115 kW), em 35 minutos, como em corrente alternada (até 11,5 kW), em 8 horas, usando conector do tipo 2 (padrão europeu), com um sistema de gerenciamento de recarga que otimiza a sua vida útil.

Como diferenciais exclusivos, a E-Transit traz tecnologias semiautônomas que reduzem o risco de colisões, como sistema de frenagem autônoma, além de controle de tração e estabilidade AdvanceTrac e câmera 360°. Também é a única com três modos de condução – Normal, Econômico e Escorregadio –, que junto com o sistema de regeneração de energia contribuem para a segurança e menor custo operacional. O modem de conectividade fornece dados confiáveis e precisos para auxiliar o condutor e a gestão do administrador da frota.

“A E-Transit oferece vantagens que vão muito além das emissões zero. O custo de posse é uma delas. O seu trem de força tem 86% menos peças de desgaste que o da versão a diesel e, combinado com o uso da energia elétrica, seu custo total de operação é 40% menor”, explica Matias Guimil.

A E-Transit Furgão dispõe de quatro modelos com diferentes capacidades de carga volumétrica: L2H2, com 9,5 m3; L2H3, com 10,7 m3; L3H3, com 12,4 m3; e L4H3, com 15 m3. Ela tem PBT de 3,5 toneladas, que permite a condução com CNH B, e sua capacidade de carga varia de 800 a 1.000 kg.

Já a E-Transit Chassi tem versões com PBT de 3,5 e 4,2 toneladas e capacidade de carga de 1.300 a 2.100 kg. Tanto a furgão como a chassi chegam com preço a partir de R$ 542.000 e condições especiais de venda, com garantia de três anos, ou 100.000 km, e cobertura de oito anos ou 160.000 km para a bateria.

A versatilidade da E-Transit permite o desenvolvimento de projetos de modificação para atender também o transporte de passageiros e outros usos específicos, como ambulâncias.

Estrutura completa

A Ford Pro tem uma estrutura completa para atender as necessidades do cliente de veículos comerciais e trazer o máximo retorno financeiro para o seu negócio. Além de uma área de engenharia dedicada e manufatura regional, ela conta com atendimento prioritário de vendas e pós-vendas, serviços financeiros, rede com mais de 100 concessionárias e cobertura nacional, depósito de peças de serviço padrão AAA e conectividade para monitoramento dos veículos.

A marca também dá suporte ao cliente na transformação dos veículos e desenvolvimento de projetos especiais. Esse trabalho é feito pela engenharia da marca junto com transformadores localizados nas principais regiões do país, que podem ser credenciados pelo programa de certificação de qualidade Ford Pro Convertor.

O programa Ford Pro Convertor tem hoje 30 transformadores certificados, que já desenvolveram mais de 80 projetos de modificação de veículos, incluindo versões da Ranger para forças de segurança, Transit Chassi com baú, carga seca e plataforma, Transit Minibus para transporte escolar e executivo e Transit Furgão de ambulância e bombeiros, entre outros.