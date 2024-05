Ford prepara nova superpicape elétrica para desafiar a montanha de Pikes Peak

A Ford revelou as primeiras imagens da nova superpicape elétrica baseada na F-150 Lightning, preparada pela Ford Performance, divisão de veículos de alto desempenho da marca, para participar da famosa subida da montanha Pikes Peak, no Colorado, EUA. O objetivo desse desafio, programado para o final de junho, é avançar na pesquisa e desenvolvimento de propulsores elétricos.

A Ford Performance aprimorou a aerodinâmica e a potência da F-150 Lightning SuperTruck, baseada na picape elétrica líder de vendas da Ford, para enfrentar a assustadora Subida Internacional de Pikes Peak. Também conhecida como “Corrida para as Nuvens” e “Playground do Diabo”, a prova com 20 km de subidas íngremes e 156 curvas, a mais de 1.400 metros de altitude, é um laboratório ideal para o teste de veículos elétricos.

Esses testes de desempenho facilitam o desenvolvimento de componentes como motores, inversores e baterias, além de fornecer informações sobre calibração de software e química das células de bateria, entre outras áreas. A operação do veículo nesse ambiente permite à Ford ultrapassar os limites dos motores elétricos nas condições mais extremas e usar esse aprendizado para aprimorar os seus veículos de produção.

No ano passado, a Ford Performance participou da prova com outro protótipo elétrico, a SuperVan 4.2, baseada na E-Transit, que bateu o recorde na categoria Open Class com o tempo de 8 minutos e 47,682 segundos.