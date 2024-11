Ford premia a melhor equipe de pós-venda da sua rede no Brasil

A Ford promoveu a grande final da Competição Nacional de Habilidades Técnicas (CNHT), que premiou a melhor equipe de pós-venda da sua rede no Brasil. As seis duplas finalistas, formadas por técnico e consultor, participaram da prova realizada no Ford Academy, centro multifuncional e de treinamento da marca localizado no SENAI Ipiranga, em São Paulo.

Os competidores tiveram um prazo de duas horas e meia para diagnosticar e corrigir seis falhas simuladas nos veículos, incluindo defeitos na ignição, luz de freio, câmeras 360˚, vidro elétrico da porta traseira, luz de advertência do airbag e buzina. Eles foram avaliados de forma simultânea, com base em critérios técnicos e de atendimento, simulando a experiência do cliente no recebimento e entrega do veículo na área de serviços das concessionárias.

Os avaliadores observaram, entre outros pontos, os conhecimentos de diagnóstico eletrônico, habilidades em medições com equipamentos eletrônicos, raciocínio lógico sobre sistemas elétricos e redes de comunicação, leitura de diagramas, testes ponto-a-ponto e conhecimento de falhas por sintomas.

“As tecnologias hoje avançam muito rápido e exigem atualização permanente para oferecer um atendimento de excelência aos clientes, com programas robustos de treinamento”, diz Elton Miraveti, gerente de Administração de Garantia da Ford. ”A Competição Nacional de Habilidades Técnicas faz parte das ações para a valorização dos técnicos da nossa rede, que aceitaram esse desafio e mostraram um excelente desempenho. O nosso objetivo é que eles continuem a evoluir cada vez mais.”

Vencedores

A primeira fase da Competição Nacional de Habilidades Técnicas da Ford foi uma prova online, que selecionou 24 técnicos para a segunda etapa. Eles participaram de uma prova presencial no Ford Academy, que apontou os seis melhores. Na final, a dupla campeã foi formada pelo técnico David Pereira e a consultora Daiane Cardoso, da Triauto Catalão, de Goiás. Eles foram homenageados durante a Convenção Nacional da Rede Ford, realizada em Campinas, SP, na noite do mesmo dia.

“Achei muito legal a competição, pois testou nossos conhecimentos na teoria e na prática”, diz David Pereira. “A prova prática já é o que acontece no nosso dia a dia e utilizei muito o que aprendemos nos treinamentos. Como me saí bem nas outras etapas, esperava um bom resultado. E foi muito emocionante quando anunciaram o meu nome e da consultora no palco. Quem venham mais competições desse modelo.”

“Estou muito feliz por ter feito parte dessa competição, foi uma mistura de sentimentos, medo, alegria e superação”, completa Daiane Cardoso.

Os demais finalistas foram: (2º) Reney de Castro e Pedro Paulo, da Brasal Taguatinga, DF; (3º) Bruno Andrade e Izac Bergi, da Barigui Marechal, PR; (4º) Alexandre Costa e Alan Passos, da CAER Oceânica, RJ; (5º) José Carlos Silva e Marcelo Kichileski, da Fancar Ponta Grossa, PR; e (6º) Diego Rossini e Diego Ferreira, da Fancar Cascavel, PR.

(28/11/2024)

