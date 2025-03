Ford Performance exibe carros esportivos no Red Bull Showrun 2025

A Ford está presente no Red Bull Showrun 2025 trazendo como atrações os produtos da Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da marca, junto com outros ícones num dos grandes eventos do automobilismo mundial, que será realizado pela primeira vez no Brasil no próximo dia 15 de março, em Curitiba, PR.

A marca vai promover exibições da Ranger Raptor, da F-150 Raptor, do Bronco Raptor, do Mustang GT, do Mustang Mach-E e da F-150 Supercharger, de 700 cv, no evento gratuito e aberto para o público (veja o teaser no Instagram).

Entre outras experiências, a Ford Performance vai oferecer uma serie de “hot laps” no Mustang GT para convidados, que poderão fazer drifts e zerinhos na pista junto com pilotos de teste da marca e os jovens pilotos Enzo Fittipaldi e Diego Higa. Os veículos também poderão ser vistos no Espaço Performance e na Red Bull Parade, tradicional desfile do evento, que vai percorrer a avenida levando os pilotos, atletas e embaixadores das marcas. A Ford terá ainda uma área VIP com receptivo, loja de produtos licenciados e exposição de veículos.

“Este evento faz parte das ações da Ford Performance em parceria com a Red Bull, focadas no nosso retorno à Fórmula 1 em 2026”, diz Matheus Amaral, gerente de Marketing & Brand Experience da Ford.

O programa contará ainda com a presença de grandes nomes do automobilismo e esportes radicais. Entre eles estarão Bruno Crivilin, campeão brasileiro de enduro, Aaron Colton, especialista em acrobacias com motos, Letícia Bufoni, hexacampeã mundial de skate, e Rafaela Ferreira, piloto de stock car, participando de desafios ao volante.

A abertura dos portões será às 12h00 e o show vai das 14h00 às 16h30, em um trecho isolado de 1,5 km da Avenida Cândido de Abreu. A cerimônia de abertura terá também uma exibição de manobras de parapente com Rafael Goberna.