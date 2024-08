Ford Performance é lançada oficialmente na América do Sul

A Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da Ford, está chegando oficialmente ao Brasil, como parte da expansão global das operações da marca. O lançamento inclui também a Argentina, Chile, Colômbia e Peru na América do Sul, com um plano de negócios focado em inovação tecnológica e emoção.

A novidade foi anunciada por Antonio Baltar Jr, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford, durante o Festival Interlagos, que estará aberto ao público até o próximo domingo (11 de agosto), no autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.

“A Ford nasceu nas pistas e a competição faz parte do nosso DNA. A Ford Performance é hoje a divisão responsável por levar adiante esse legado vitorioso, trazendo veículos e experiências exclusivas que combinam alto desempenho, estilo de vida e emoção”, diz o executivo.

Veículos e experiências exclusivas

A Ranger Raptor é o primeiro veículo desenvolvido pela Ford Performance disponível no Brasil. Em outros mercados da região, estão presentes também a F-150 Raptor (Argentina, Chile, Colômbia e Peru) e o Explorer ST (Chile, Colômbia e Peru).

A Ranger Raptor é a picape mais rápida e capaz do mercado em qualquer terreno, equipada com motor 3.0 V6 biturbo GTDI de 397 cv, que acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, e suspensão com amortecedores Fox. A Ford também está usando o nome Raptor para o próximo desafio do Rally Dakar na Península Árabe, com a nova Ford Raptor T1+.

Além de ampliar essa linha com novos veículos, o plano da grife é oferecer futuramente experiências únicas para os clientes com o portfólio da Ford Performance, como “track days”, roteiros diferenciados em estrada e fora de estrada, a participação em eventos esportivos globais na região e o licenciamento de produtos.

A proposta é oferecer aos consumidores novas formas de interagir com a marca, expressar sua paixão pelo esporte e se conectar com o estilo de vida dinâmico e emocionante do automobilismo, expandindo continuamente os negócios através dos veículos, produtos e encontros dedicados com pessoas que compartilham desse mesmo perfil.

Além dos veículos Ford Performance já disponíveis na região – Ranger Raptor, F-150 Raptor e Explorer ST – a Ford também oferece o Mustang GT Performance e o Mustang Mach-E GT Performance.

Sétima geração do ícone, o Mustang GT Performance combina a potência bruta do motor Coyote V8 de 488 cv com um nível inédito de prazer de dirigir. Já o Mustang Mach-E GT Performance é uma proposta totalmente nova, unindo o carisma do Mustang com carroceria crossover e propulsão elétrica. Com potência de 487 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, é o mais forte e rápido da categoria e sua bateria tem autonomia de 379 km no padrão do Inmetro, ou 541 km pelo método WLTP.

Emoção, tecnologia e negócios

A Ford iniciou este ano o maior programa de competição da sua história, que inclui o retorno à Formula 1 em 2026. A associação da empresa com o automobilismo tem três objetivos principais: promover o crescimento da marca e o engajamento emocional com os fãs, a expansão dos negócios e a transferência de tecnologias das pistas para os carros de rua.

Não se trata de um investimento limitado à formação de imagem ou marketing. O foco é tornar as corridas um negócio lucrativo dentro e fora das pistas através da venda de veículos, pacotes de preparação, licenciamento e merchandising. Outro aspecto importante do trabalho da Ford Performance é a transferência de tecnologia.

“Correr nos ambientes mais difíceis do mundo nos permite desenvolver e testar tecnologias que podem chegar rapidamente aos nossos veículos e melhorar a vida dos clientes”, completa Antonio Baltar Junior. “Temos vários exemplos de aprimoramentos que foram trazidos ao mercado dessa forma, incluindo itens de segurança, eficiência e aerodinâmica.”

O novo freio de drift do Mustang GT Performance é um dos recursos exclusivos do esportivo que foram criados originalmente para as pistas. Da mesma forma, a tecnologia da suspensão da Ranger Raptor é inspirada nos veículos baja de competição no deserto.

Corridas no DNA

As corridas fazem parte da história da Ford antes mesmo da sua fundação. Em 1901, Henry Ford venceu o construtor de carros e piloto mais famoso da época, Alexander Winton, numa corrida em Michigan com o Sweepstakes, carro que ele mesmo construiu e pilotou.

No ano seguinte, Ford derrotou Winton novamente, desta vez com o modelo Ford 999 (nome emprestado de um famoso trem de Nova York). Essa publicidade foi chave para atrair investidores e fundar a Ford Motor Company, em 1903.

Desde então, a marca continou a colecionar vitórias e recordes nas pistas de todo o mundo. Em 2015, a Ford Racing, o Ford Team RS e o Special Vehicle Team, responsáveis pelo desenvolvimento de veículos especiais e de competição da marca, foram unificados na Ford Performance.

A Ford já teve este ano dois grandes momentos em Interlagos. Além da festa de 60 anos do Mustang, que reuniu mais de 400 carros no maior desfile do modelo na América do Sul, o Mustang GT3 correu pela primeira vez no continente disputando o Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Agora, o autódromo também é palco para o lançamento da Ford Performance, em uma área especialmente preparada.

Festival Interlagos

A Ford Performance aproveita o Festival Interlagos para estreitar o relacionamento com os clientes e oferecer experiências únicas, como test-drive e exposição de veículos. O evento inclui a primeira exibição pública de um protótipo da nova F-150, versão atualizada da picape mais famosa do mundo, além da elétrica F-150 Lightning.

Na área dos boxes foi montado um espaço receptivo para os convidados, que podem dirigir a Ranger Raptor, o Mustang GT Performance, o Mustang Mach-E GT Performance e a F-150 no lendário circuito da Fórmula 1. Além destes modelos, também está exposta uma F-150 com kit da Ford Performance de 700 cv e um Ford GT Carbon Series de edição limitada.

O test-drive continua na arena Off Land, onde os convidados podem dirigir a F-150 e a Ranger Raptor em um circuito especial off-road. No total, a Ford dispõe de uma área de cerca de 1.000 metros quadrados com atrações no festival e também está presente no show principal do evento, no dia 10, de Fernando e Sorocaba, parceiros da marca no Churrasco On Fire.