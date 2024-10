Ford patrocina a 17ª edição do Baja SAE Brasil – Etapa Nordeste

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford, em Camaçari, apoia a competição de veículos off-road criados por estudantes de engenharia

Cerca de 80 estudantes também conheceram as tecnologias avançadas de desenvolvimento do produto da empresa no “Ford Day”

O Baja SAE Brasil completa 30 anos nesta edição, como um importante revelador de novos talentos para a indústria automotiva

A Ford é patrocinadora master da 17ª Competição Baja SAE Brasil – Ford Motor Company – Etapa Nordeste, tradicional prova de veículos off-road criados por estudantes de engenharia.



Como atração adicional, a empresa promoveu o “Ford Day”, recebendo estudantes de engenharia para conhecer suas instalações e tecnologias avançadas de desenvolvimento do produto na sede do seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, em Camaçari, na Bahia. Os visitantes também conversaram sobre oportunidades de carreira na área e tiveram a oportunidade de ver alguns dos produtos e tecnologias globais da Ford nos quais o time brasileiro trabalha, além de dirigir a Ranger Raptor, um dos mais recentes lançamentos da empresa, e acelerar o Mustang.



“Somos um dos centros de desenvolvimento da Ford mais competentes no mundo, sendo responsável um terço de todas as funcionalidades e tecnologias presentes nos carros da marca no mundo. Poder abrir nossas portas e mostrar a esses alunos como o nosso time de mais de de 1.500 especialistas está construindo o futuro da mobilidade, atuando em projetos de veículos elétricos, sistemas de conectividade avançada, além de tecnologias autônomas, em um ambiente de tecnologia e inovação é extremamente importante, unindo ainda mais a indústria e o ambiente acadêmico”, afirma Alex Machado, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul.



O Baja SAE Brasil comemora 30 anos nesta edição e reúne 14 equipes de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. A competição oferece aos estudantes a chance participar de todas as etapas do desenvolvimento de um veículo off-road, desde a sua concepção, projeto, construção e testes, aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula.



“O Baja SAE é um tradicional revelador de talentos para a indústria automotiva, acelerando em até três anos a preparação desses alunos para o mercado de trabalho. É uma excelente oportunidade de contribuir para a formação dos futuros engenheiros e atrair candidatos interessados em iniciar sua carreira na empresa”, diz Paulo Oliveira, engenheiro-chefe de Powertrain e Eletrificação da Ford. “A Ford apoia a Etapa Nordeste desde sua primeira edição e esse investimento de longo prazo é visível na evolução da performance das equipes do Nordeste na competição nacional e também mundial”, complementa.



Além dos eventos regionais e no Nordeste, Sudeste e Sul, a competição inclui uma etapa nacional, que dá à equipe vencedora o direito de participar da prova internacional nos Estados Unidos.



(11/10/2024)

Imprensa Ford

