Ford Mustang GT3 vence as 24 Horas de Daytona

O Ford Mustang GT3 conquistou sua primeira vitória global neste final de semana, nas 24 Horas Rolex em Daytona, nos EUA, numa disputa repleta de lances emocionantes. O Mustang nº 65 da Ford Multimatic Motorsports, pilotado por Dennis Olsen, recebeu a bandeirada final na categoria GTD Pro cerca de dois segundos à frente do Corvette pilotado por Alexander Sims. O Mustang nº 64, que largou na pole position, completou o pódio em terceiro lugar.

Esta foi a 20ª vitória do Mustang na tradicional corrida em Daytona e a primeira do novo modelo GT3, lançado em 2024. O norueguês Dennis Olsen foi também um dos pilotos que participaram da estreia do Mustang GT3 nas 24 Horas de Le Mans no ano passado, conquistando o terceiro lugar. Em Daytona, ele teve como companheiros o alemão Christopher Mies e o belga Frederic Vervisch. O Mustang nº 64 teve como pilotos Mike Rockenfeller, Austin Cindric e Sebastian Priaulx.

Considerada uma das provas de endurance mais difíceis do mundo, a 63ª edição de Daytona fez jus à sua fama, com 24 horas extenuantes e cheias de surpresas no circuito com cerca de 5,7 km, que combina as curvas inclinadas do oval com curvas tradicionais. A disputa do Mustang com o Corvette reviveu a clássica rivalidade entre as duas marcas icônicas de carros americanos, uma batalha digna de Detroit.

A categoria GTD Pro (Grand Touring Daytona Pro) contou com 15 carros, sendo que dez deles se revezaram na liderança em momentos distintos da prova, não sendo possível cravar um favorito. O Mustang nº 65 assumiu a ponta a apenas 42 minutos do final para se sagrar campeão.

No ano passado, o Mustang GT3 foi visto na Rolex 6 Horas de São Paulo, em Interlagos, em sua estreia na América do Sul. Desenvolvido pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da marca, junto com a M-Sport, ele é baseado no Mustang Dark Horse e também tem uma versão homologada para as ruas, o Mustang GTD, de edição limitada. Além de motor V8 5.4 naturalmente aspirado, suspensão exclusiva e caixa de câmbio montada no eixo traseiro, ele tem carroceria com paineis de fibra de carbono e um pacote aerodinâmico único.

“As 24 Horas de Daytona é uma das corridas de endurance mais difíceis do mundo, levando ao limite todos os aspectos do que fazemos”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance. “O Mustang GT3 vai estar também nas 24 horas de Le Mans, Spa e Nürburgring, enfrentando a velocidade, o alto nível de desgaste e a competição para maximizar o desempenho que repassamos diretamente aos Mustangs de rua para nossos clientes em todo o mundo.“