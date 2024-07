Ford Mustang GT3 estreia em Interlagos na Rolex 6 Horas de São Paulo

O novo Mustang GT3 faz sua corrida de estreia na América do Sul neste final de semana, disputando a Rolex 6 Horas de São Paulo, quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), no Autódromo de Interlagos. A prova volta ao Brasil depois de dez anos, desde a última edição realizada em 2014. A largada será dada neste domingo (14), às 11h30, após os treinos livres na sexta-feira e qualificação no sábado.

O Mustang GT3 chega ao Brasil embalado pelo bom desempenho nas 24 Horas de Le Mans (França), onde conquistou o terceiro lugar. Nesta temporada, ele já correu também no Qatar Airways (Catar), nas 6 Horas de Ímola (Itália) e nas 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica). As etapas seguintes serão no Lone Star Le Mans (EUA), 6 Horas de Fuji (Japão) e 8 Horas de Bahrein.

O Mustang GT3 foi desenvolvido pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da marca, junto com a M-Sport. Ele é baseado no Mustang Dark Horse e também tem uma versão homologada para as ruas, o Mustang GTD, de edição limitada.

Criado para competir na categoria LMGT3, o Mustang GT3 é equipado motor V8 5.4 naturalmente aspirado, suspensão exclusiva e caixa de câmbio montada no eixo traseiro. A sua carroceria tem paineis de fibra de carbono e um pacote aerodinâmico único.

A corrida em Interlagos terá dois Mustangs GT3 da equipe Proton Competition: o carro nº 77 pilotado por Ryan Hardwick (EUA), Zacharie Robichon (CAN) e Ben Barker (GBR), e o carro nº 88 com os pilotos Giorgio Roda (ITA), Mikkel Pedersen (DIN) e Dennis Olsen (NOR).

Estratégia global

Hoje na sétima geração, o Mustang comemora este ano seu 60º aniversário. Ele é o carro-chefe do novo programa global de competição da Ford – considerado o mais ambicioso da sua história – correndo em diferentes categorias ao redor do mundo com as versões GT3, GT4 e Dark Horse.

Além do WEC, o Mustang está na IMSA (International Motor Sports Association); NASCAR Cup Series; NASCAR Xfinity Series; Formula Drift; NHRA Championship Drag Racing; Supercarros Australiana; Super Sports Series na Tailândia; categorias GT europeia, britânica, australiana, americana e canadense; e Mustang Challenge, campeonato monomarca que estreou este ano nos EUA.

A competição faz parte da Ford desde a sua criação. Henry Ford atraiu investidores para fundar a empresa após vencer uma famosa corrida em Detroit, em 1901, com o modelo Sweepstakes que ele mesmo construiu e pilotou. A sua investida atual no automobilismo não busca só adrenalina e vitórias. A estratégia faz parte de um novo modelo de negócio que inclui a venda de carros de competição, peças, licenciamento de produtos e também experiências. A tecnologia continua a ser outro pilar do programa, levando a experiência das pistas para os carros de rua, e vice-versa.

“O Mustang é um ícone global de performance que agora corre em cinco continentes, nos circuitos mais lendários. Onde quer que você vá, as pessoas reconhecem e adoram ver o Mustang desafiar os melhores do mundo”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul. “Mas não se trata só de vencer corridas. As tecnologias que desenvolvemos nas pistas também nos ajudam a entregar veículos cada vez melhores para os nossos clientes.”

Programação

O programa da Rolex 6 Horas de São Paulo inclui diferentes atrações para o público. Além da grande cerimônia de abertura com vários artistas, haverá shows e Fan Zone com simuladores, roda gigante e praça de alimentação. A parte esportiva terá os seguintes horários: