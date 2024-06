Ford Mustang GT3 estreia com pódio em Le Mans

Sessenta anos depois da primeira vitória do Ford Mustang nas pistas, no lendário Tour de France, o Mustang GT3 conquistou o terceiro lugar nas 24 Horas de Le Mans neste final de semana. Todos os três carros da Proton Competition completaram a prova mais difícil do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, resultado que foi comemorado pela marca.

O Mustang GT3 nº 88 de Dennis Olsen, Giorgio Roda e Mikkel O. Pedersen cruzou a linha de chegada em terceiro na categoria LMGT3. O carro nº 44 dirigido por Christopher Mies, John Hartshorne e Ben Tuck terminou em quarto lugar. Bill Ford, presidente do Conselho da Ford, comemorou com os pilotos no pódio.

O Mustang GT3 foi desenvolvido pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho da marca, em parceria com a M-Sport e a Multimatic Motorsports, além da Proton Competition na direção da equipe.

“O desempenho de hoje mostra que o Mustang pode competir contra os melhores carros esportivos do mundo. É uma sensação fantástica poder fazer isso na primeira corrida do Mustang em Le Mans”, disse Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports. “É um grande resultado para a nossa empresa, para os nossos funcionários e para todos os nossos fãs que celebram o 60º aniversário do Mustang este ano e para os nossos parceiros da Proton Competition, M-Sport e Multimatic Motorsports. Estamos correndo e vencendo em todo o mundo, mas estar no pódio em Le Mans é um momento muito especial.”

“Terminar no pódio em terceiro é incrível. Estou orgulhoso de todos”, disse Christian Ried, chefe da equipe Proton Competition. “Há muitas coisas que se juntaram para tornar o dia de hoje possível. Vimos que este era um bom carro desde a estreia em Daytona e depois em Sebring, Long Beach, Qatar, Imola e Spa. Sentimos que podíamos trazer aqui um carro capaz de lutar pela vitória.”

O Mustang nº 88 enfrentou desafios no começo, mas mostrou resistência durante toda a corrida. Olsen subiu 13 posições na primeira hora, para o quarto lugar, numa grande demonstração de velocidade e habilidade. A estratégia de parada da equipe ajudou a manter o carro entre os cinco primeiros e o ritmo constante nos 13.626 km do circuito de la Sarthe garantiu o lugar no pódio.

“Estou muito feliz com esse resultado”, disse Larry Holt, vice-presidente executivo do Multimatic Special Vehicle Operations Group. “Não foi uma vitória, mas um pódio em terceiro lugar, seguido de um quarto lugar, e essa confiabilidade nos dá muitos motivos para estar felizes. Le Mans é a corrida de carros esportivos mais desafiadora do mundo. Tive ótimos resultados aqui e também alguns anos ruins. Devo dizer que este está no mesmo nível dos grandes.”

O Mustang nº 77 de Ryan Hardwick, Ben Barker e Zacharie Robichon enfrentou desafios iniciais na corrida, mas também compartilhou o sucesso da equipe. Barker registrou a volta de qualificação mais rápida na quinta-feira, avançando para a Hyperpole – a primeira do Mustang GT3 nas quatro rodadas iniciais do WEC em 2024.