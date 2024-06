Ford Mustang GT3 disputa as 24 Horas de Le Mans neste final de semana

Sessenta anos depois de ser revelado ao mundo, o Ford Mustang de sétima geração disputa neste final de semana a maior corrida de resistência do mundo – as 24 Horas de Le Mans – veja o vídeo.

A 92ª edição da prova será realizada em 15 e 16 de junho no Circuito de la Sarthe, na França, já com lotação esgotada.

Correr faz parte do DNA do Mustang: apenas cinco meses depois do lançamento, ele estreou com sucesso nas pistas no Tour de France de 1964. Desde então, coleciona vitória em diferentes categorias, como NASCAR, NHRA, IMSA, Supercars da Austrália e Formula Drift.

“O Ford Mustang tem corrido há décadas em circuitos globais e agora é hora de levar o nosso icônico cupê para a prova mais importante do mundo”, disse Jim Farley, CEO da Ford. “A Ford tem uma rica história em Le Mans que remonta à primeira corrida, em 1923, e estamos entusiasmados em voltar ao cenário global nesta que promete ser uma das corridas mais emocionantes da era moderna.”

O maior destaque da Ford em Le Mans é o Ford GT40, que no final da década de 1960 venceu os até então imbatíveis concorrentes europeus por quatro anos consecutivos. Em 2016 – 50 anos depois da primeira vitória – o novo Ford GT voltou ao topo do pódio na categoria LMGTE Pro.

Embora já tenha corrido em Le Mans anteriormente – uma vez em 1967 e mais duas em 1997 –, o Mustang faz agora sua primeira participação com foco específico no Campeonato Mundial de Endurance (WEC). A Multimatic Motorsports e a M-Sport, parceiras de longa data, trabalham na preparação do carro e a direção da equipe cabe à bem-sucedida Proton Competition, com sede na Alemanha.

A equipe vai correr com três Mustangs GT3 na categoria LMGT3, que reúne mais de 20 participantes. O carro nº 77 será pilotado por Ryan Hardwick, Ben Baker e Zacharie Robichon, e o nº 88 terá Giorgio Roda, Dennis Olsen e Mikkel O. Pedersen no cockpit. O carro nº 44, anunciado no mês passado, será compartilhado por Christopher Mies, John Hartshorne e Ben Tuck.

A Ford também aproveita a corrida para promover a estreia europeia do Mustang GTD – versão de rua do Mustang GT3 –, que será exibido no autódromo junto com várias ativações para o público.

“Embora o Mustang GT3 seja o nosso representante máximo nas corridas de carros esportivos em todo o mundo, ele faz parte de uma estratégia muito maior, que inclui a Mustang Challenge Series, o Mustang GT4 e muito mais”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports “Corremos para vencer e também para construir a nossa comunidade Ford Performance. Esperamos que os fãs em Le Mans tenham tanta emoção na pista como nas experiências fora dela. Este é um momento emocionante para ser fã do Mustang.”