Ford Mustang GT leiloado pela ONG Gerando Falcões já tem dono

A Ford promoveu várias ações para comemorar os 60 anos do Mustang e uma delas foi a doação de um Mustang GT Performance personalizado pelo designer Alan Mosca para a ONG Gerando Falcões, que trabalha no combate à pobreza em favelas e periferias do Brasil. A entidade leiloou o veículo e anunciou o resultado no evento Favela Gala, realizado em São Paulo: o vencedor foi o empresário Marcus Sanchez.

Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul, participou da entrega do veículo ao lado de Edu Lyra, empreendedor social e fundador da Gerando Falcões. Além de contar com a presença de várias celebridades, o evento teve como apresentadoras as atrizes Taís Araújo e Ísis Valverde.

“É uma grande satisfação promover essa ação em parceria com a Gerando Falcões, que desenvolve um trabalho social inovador de combate à pobreza nas comunidades do Brasil”, disse Martín Galdeano. “Parabéns a todos que colaboraram para o sucesso desse projeto e em especial ao Marcus Sanchez, pela aquisição desse modelo histórico.”

Edu Lyra comemorou o sucesso do leilão do veículo e de outros itens no Favela Gala, como obras de arte, encontros com celebridades e camisas de futebol assinadas por jogadores famosos, entre outras. O valor arrecadado no evento vem crescendo a cada edição e é integralmente destinado aos programas da entidade. Este ano, a expectativa é superar os R$ 34 milhões de 2023.

Inspiração

O vencedor do leilão do Mustang GT Performance personalizado, Marcus Sanchez, é vice-presidente da EMS, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do Brasil, fundado há 60 anos por seu avô. Além de contribuir há seis anos com as ações da Gerando Falcões, ele hoje também atua no conselho da entidade.

“Admiramos o trabalho liderado pelo Edu Lyra e acreditamos muito no papel da entidade na transformação social do país. O seu olhar cuidadoso, a vontade de se desenvolver e fazer o mesmo com cada líder social que entra para a rede contagia a todos”, diz Marcus Sanchez.

Quando o leilão se encerrou, o empresário conta que ficou muito feliz em saber que o lance de arremate foi o seu. “Será meu primeiro Mustang. Já havia pensado algumas vezes em ter um, é uma grande referência dos clássicos esportivos. Agora, chegou a hora, e de uma maneira que traz um significado ainda maior: um Mustang especial, personalizado para uma causa tão bacana. Parabéns a todo o time Ford por contribuir com causas sociais. Admiro muito a marca e o carro ficou sensacional. Que essa doação sirva de inspiração para outras empresas”, diz.

Projetos transformadores

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua na superação da pobreza, por meio do apoio ao trabalho de outras ONGs e líderes sociais em favelas de todo o Brasil. A missão da organização é reduzir a pobreza por meio de projetos transformadores, capazes de gerar resultados de longo prazo.

As suas ações incluem a Falcons University, frente educacional para desenvolvimento de líderes sociais, o programa Favela 3D, focado na melhoria da qualidade de vida dos moradores, o Decolagem, que possibilita o mapeamento de metas e sonhos individuais para superação da pobreza, e a ASMARA, iniciativa voltada à geração de renda extra e empoderamento para mulheres das comunidades.

O Mustang GT Performance doado pela Ford para a Gerando Falcões foi o primeiro da sétima geração a desembarcar no Brasil e também é o único da cor Prata Orvalho, não comercializada no país. Ele tem uma pintura exclusiva em comemoração aos 60 anos do esportivo criada pelo designer Alan Mosca, filho do lendário Sid Mosca e atual responsável pela Sid Special Paint, empresa especializada na customização de veículos e capacetes. A personalização do veículo foi inspirada no logo de 60 anos do Mustang, celebrando a esportividade e o espírito de liberdade do ícone.