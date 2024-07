Ford Motorcraft patrocina evento com reparadores independentes em São Paulo

A Ford é patrocinadora premium do Oficina Brasil Conecta, evento dedicado ao segmento de mecânicos, reparadores independentes e profissionais do setor de autopeças, que será realizado neste sábado (27 de julho) no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

No evento com dinâmica de estilo game os participantes somam pontos ao interagir com diferentes ações, são treinados em assuntos relativos ao setor e classificados em um ranking de performance. Os mais de 2.500 ingressos disponibilizados gratuitamente já estão esgotados. A Ford participa com a marca Motorcraft e exibe em seu estande um Ford Mustang GT Performance personalizado, destacando os pilares da marca de peças originais: confiança, segurança e qualidade.

O programa inclui também a palestra “Ford Brasil, criando o futuro hoje a partir do aprimoramento da jornada dos consumidores”, apresentada pelo diretor de Engenharia da Ford América do Sul, André Oliveira, e o workshop “Lubrificantes Motorcraft”, de caráter mais técnico voltado à capacitação dos participantes.

Segundo o Sindirepa Brasil, associação dos Sindicatos da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios, hoje há mais de 74 mil oficinas mecânicas independentes no país, que são responsáveis pela manutenção de grande parte da frota circulante. A Ford tem uma longa tradição de parceria com os profissionais do segmento e investe para levar informação e aprimorar cada vez mais esse relacionamento.

“Há 52 anos a Ford vem atendendo as necessidades do mercado de reparação com a linha de peças e lubrificantes Motorcraft. São mais de três milhões de veículos Ford que hoje estão nas ruas e, através da linha Motorcraft, podem manter a sua originalidade com a qualidade e segurança de peças homologadas pela montadora”, diz Cintia Pelegrina, gerente de Estratégia de Vendas e Marketing de Serviço ao Cliente da Ford.