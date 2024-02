Ford Maverick Hybrid é destaque de eficiência na nova tabela do INMETRO

A nova tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) divulgada pelo Inmetro, aponta a Ford Maverick Hybrid como a picape de melhor rendimento energético do mercado. Primeira e única picape com sistema híbrido à venda no Brasil, ela se destaca entre os mais de 80 modelos do segmento avaliados no ranking com um consumo de 15,7 km/l de gasolina na cidade e 13,6 km/l na estrada, ou 1,44 MJ/km, e autonomia de mais de 800 km.

A Maverick Hybrid Lariat também é a única a contar com o Selo CONPET de Eficiência Energética. A lista do Inmetro inclui uma picape com consumo energético menor, de 0,75 MJ/km, porém é um modelo totalmente elétrico que oferece autonomia de menos de 230 km.

O sistema avançado de propulsão híbrida da Maverick Hybrid é composto por um motor Atkinson 2.5 a gasolina e um motor elétrico, gerando uma potência combinada de 194 cv. O freio regenerativo com assistência em rampas, a grade aerodinâmica ativa, o sistema Auto Start-Stop e os pneus de alta eficiência, medida 225/60 R18, contribuem para ela ter um consumo cerca de 30% menor que as picapes e SUVs concorrentes a diesel.

Além disso, entrega alta eficiência sem sacrificar a performance, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos, torque instantâneo e rodar silencioso, que proporcionam uma experiência de direção refinada e fortalecem a sua proposta de uso urbano.

A Ford Maverik Hybrid Lariat também é bem equipada. Entre outros itens, vem com painel digital de 6,5 polegadas, multimídia SYNC com tela de 8 polegadas e acesso a Apple CarPlay e Android Auto, faróis de LED automáticos, abertura da porta por teclado, ar-condicionado digital dual-zone, assistente de frenagem com detecção de pedestres e ciclistas, controle eletrônico de estabilidade e tração, câmera de ré, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus e sete airbags com detecção inteligente de ocupantes.

A nova tabela PBEV do Inmetro traz as médias de 747 modelos e versões de carros de passeio, utilitários, comerciais leves, picapes e esportivos hoje disponíveis no mercado, produzidos por mais de 30 marcas diferentes. Ela inclui lançamentos recentes e veículos do ano passado que não tiveram mudanças. A avaliação segue um padrão de testes controlados, com a atribuição de notas A até E, tanto dentro da categoria como no ranking geral – veja aqui.