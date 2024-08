Ford leva esportivos, picapes e experiências exclusivas ao Festival Interlagos

A Ford participa do Festival Interlagos com o que tem de melhor no seu portfólio, incluindo a exposição e test-drive de veículos esportivos e picapes, além de experiências e ativações exclusivas para os clientes, no evento que espera receber 150 mil visitantes de 9 a 11 de agosto, em São Paulo.

Os convidados da Ford poderão dirigir o Mustang GT Performance, o elétrico Mustang Mach-E GT Performance, a Ranger Raptor e a F-150 no lendário circuito da Fórmula 1. Na área dos boxes, além destes modelos estará exposta uma picape F-150 com kit de preparação da Ford Performance de 700 cv e há uma Ford Store para venda de produtos licenciados. A marca terá ainda uma sala VIP reservada para clientes com a exposição de um Ford GT Carbon Series, um dos carros mais caros e exclusivos do mundo.

Uma das novidades do evento este ano é a área “Off Land”, pista off-road onde será possível dirigir a Ranger Raptor e a F-150. No local, será feita também a primeira exibição pública de um protótipo da nova F-150, modelo atualizado da picape grande que chega em breve ao mercado, além da F-150 Lightning, versão elétrica da linha. Os convidados da marca poderão ainda degustar um churrasco assinado pelo Bárbaros, em uma sala exclusiva.

A Ford conta também com uma área dedicada à Motorcraft, sua linha de peças originais, com a exposição de um Mustang GT personalizado, somando um total de 1.000 metros quadrados de atrações para o público.

Além da distribuição de ingressos e receptivo especial, a Ford programou outras ações exclusivas para os clientes. Eles serão convidados a participar de uma jornada estilo game através da ferramenta de chat Fordi, interagindo com os veículos para ganhar presentes exclusivos. Para isso, basta ter o app Ford Pass ativo com veículo cadastrado.

Fernando e Sorocaba, embaixadores da Ford, são os astros do show principal no sábado, o Churrasco On Fire, e vão participar de encontros com um grupo selecionado de clientes e convidados do Ford Nation – fã-clube da marca –, para os quais também estão reservadas surpresas.

“Aproveitamos o Festival Interlagos para demonstrar o poderio do nosso portfólio e estreitar o relacionamento da marca com os clientes e o público, promovendo experiências de dirigibilidade com os nossos ícones e outras ações interativas que integram os meios físico e digital”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de Comunicação de Marketing da Ford América do Sul.