Ford lança programa de capacitação profissional em tecnologia na Bahia

A Ford lançou hoje, 7 de novembro, o Ford <Enter> na Bahia, programa que capacita pessoas de baixa renda para o mercado de tecnologia, com foco na empregabilidade dos participantes. O anúncio foi feito em um evento no SENAI CIMATEC Orlando Gomes, em Salvador, um dos parceiros dessa iniciativa.

O Ford <Enter> foi criado pela Ford e pelo Ford Philanthropy, braço filantrópico da empresa, e é desenvolvido no Brasil em parceria com o Global Giving, SENAI-BA, SENAI-SP e Rede Cidadã. O curso de programação front-end é totalmente gratuito e não exige conhecimento prévio em programação. Os alunos recebem ainda ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social, além de apoio na preparação para entrevistas de emprego e um diploma emitido pelo SENAI.

“É uma grande satisfação lançar o Ford <Enter> na Bahia, que há mais de 20 anos é a sede do nosso Centro de Desenvolvimento e Tecnologia na América do Sul”, diz Pamela Paiffer, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Ford América do Sul. “Esse programa dá aos participantes a oportunidade de construir uma carreira qualificada, desenvolver o seu potencial e conquistar uma vida melhor por meio da educação, o que está totalmente alinhado ao compromisso social da Ford de promover o desenvolvimento das comunidades onde está presente.”

Trilha de capacitação

O Ford <Enter> Bahia vai oferecer 300 vagas ao longo de 2025. As inscrições para a primeira turma de 50 pessoas estão abertas a partir de hoje (7 de novembro) e podem ser feitas por meio da página do Ford <Enter>. Para participar é preciso ter 16 anos ou mais, ensino médio em curso (a partir do 2º ano) ou completo e renda familiar de até quatro salários mínimos. As aulas começam em janeiro de 2025.

O principal diferencial do programa é o foco na inserção dos participantes no mercado de trabalho. Por isso, oferece uma trilha completa de aprendizagem que inclui capacitação técnica, comportamental e o encaminhamento ativo para o mercado. Além da formação em desenvolvimento de software front-end, o programa inclui aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras sobre temas em alta na área de tecnologia.

O curso tem 300 horas, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira em dois locais de Salvador que o aluno pode escolher no momento da inscrição. As aulas serão realizadas na sede do CIMATEC, no bairro de Piatã, e no CIMATEC Digital, no Pelourinho, novo campus em parceria com a Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba, que integra o Programa Salvador do Futuro.

Localizado no Centro Histórico, esse campus é voltado para tecnologias digitais e economia criativa, com o objetivo de transformar a matriz econômica da região por meio da atração de empresas, do fomento ao empreendedorismo e do impulsionamento de startups e negócios de base tecnológica e criativa.

“O SENAI CIMATEC é responsável pela capacitação técnica, com uma metodologia própria de ensino que combina plataformas tecnológicas de aprendizado e desafios práticos. Os cursos gratuitos serão ofertados pelo SENAI-BA e operados pelo SENAI CIMATEC”, afirma Leone Andrade, diretor-geral do SENAI CIMATEC.

A Rede Cidadã será responsável pela captação dos alunos, formação comportamental e empregabilidade. “Esse projeto vai proporcionar a oportunidade de uma formação técnica de qualidade, aliada à formação socioemocional com encaminhamento e acompanhamento no trabalho. A Rede Cidadã se integra a essa iniciativa com grandes parceiros e sua metodologia da Trilha de Desenvolvimento, trazendo ganhos também para as empresas, que receberão um profissional melhor preparado e com uma visão diferenciada de vida e trabalho”, diz Keure Oliveira, diretora de Assistência Social da Rede Cidadã.

Expansão

Lançado em 2022 em São Paulo, o Ford <Enter> logo se tornou um sucesso, com mais de 9.000 inscritos e 200 alunos atendidos nas primeiras turmas, alguns deles contratados antes mesmo de concluir o curso. Essa procura motivou a Ford a ampliar o programa, que passou a ser oferecido também na Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

Estudos estimam que em 2025 haverá um déficit de mais de 500 mil profissionais na área de tecnologia. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas de baixa renda sem acesso à educação e empregos de qualidade. “O Ford <Enter> cria uma ponte para atender essas necessidades, com o desenvolvimento de habilidades que são essenciais para o futuro da tecnologia, do setor automotivo e do país”, destaca Pamela Paiffer.

Alex Machado, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul, destaca que “o programa Ford <Enter> é mais um marco da nossa parceria de longa data com o SENAI CIMATEC. São mais de 20 anos unindo forças para criar um ecossistema escalável de inovação que promove o desenvolvimento tecnológico e a formação de novos talentos da Bahia para o mundo”.

Com sede na Bahia, o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford América do Sul reúne um time de mais de 1.500 especialistas que trabalha em projetos globais, integrado ao ecossistema de inovação da marca. Hoje, essa equipe é responsável pelo desenvolvimento de um terço de todas as funcionalidades e tecnologias presentes nos carros da marca no mundo.

Legenda da foto: Keure Oliveira, diretora de Assistência Social da Rede Cidadã, Alice Soares, coordenadora de Responsabilidade Social da Ford, Tatiana Ferraz, pró-reitora e gerente executiva de educação profissional do SENAI CIMATEC, Leone Andrade, diretor-geral do SENAI CIMATEC, Pamela Paiffer, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Ford América do Sul, Roberta Madke, gerente de Responsabilidade Social da Ford América do Sul, e Alex Machado, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul.

(07/11/2024)

