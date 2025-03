Ford lança novos kits de reparo de batentes de amortecedores Motorcraft

A Ford está ampliando o seu portfólio de peças originais de reposição da linha Motorcraft com mais um lançamento, os kits de reparo de batentes de amortecedores, disponíveis tanto para o mercado varejista como atacadista. Os novos kits se aplicam a veículos de diversas linhas, do ano-modelo 1996 até 2023.

Essas peças até então eram vendidas separadamente e a criação dos kits facilita o trabalho do reparador, pois já recebe o conjunto completo com os itens corretos para o serviço. Eles podem ser encontrados nas concessionárias Ford e distribuidores de peças, além da loja oficial da Ford no Mercado Livre. Mais informações estão disponíveis no site reparadorford.com.br/motorcraft.

“Após o lançamento dos kits de amortecedores Motorcraft em 2024, trabalhamos juntamente com nosso time de engenharia para trazer uma solução completa para o reparador que recebe carros Ford em sua oficina, com os kits de reparo de batentes. Esta é uma solução de qualidade que garante a produtividade das oficinas independentes”, afirma Cintia Pelegrina, gerente nacional de Pós-Vendas da Ford.

Os novos kits de reparo foram desenvolvidos pela engenharia da Ford, atendendo os mais rigorosos testes e requisitos de desempenho, qualidade, segurança e confiabilidade da marca Ford Motorcraft e contam com seis meses de garantia. Eles são fornecidos de forma unitária para cada lado do veículo. O kit dianteiro é composto por: batente superior, rolamento, batente progressivo e coifa. O kit traseiro é composto por: batente superior, batente progressivo e coifa.

A Ford Motorcraft é uma das marcas líderes globais em peças de reposição, com presença na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Há mais de 50 anos, oferece uma ampla variedade de peças para veículos Ford, homologadas pela montadora.

A sua linha é composta por mais de 1.600 peças para veículos Ford com mais de três anos de uso, como: aditivos de radiador, amortecedores, baterias, bombas, componentes de suspensão, discos de freio, embreagens, filtros de ar, de cabine, de combustível e de óleo, fluido de freio, ignição, óleos, palhetas e pastilhas de freio.