Ford lança campanha do Mustang Mach-E com desafio após ‘ouvir’ as redes sociais

A Ford estreou a campanha de lançamento do Mustang Mach-E, o primeiro veículo 100% elétrico da marca no mercado brasileiro e, também, o primeiro Mustang 100% elétrico no mundo. Equipado com dois motores elétricos, ele é o esportivo com o maior torque, aceleração e autonomia da categoria. Mas em vez de simplesmente apresentar as características do novo crossover, a marca entrou na conversa dos fãs nas redes sociais para fazer uma proposta.

Veja o vídeo:

“Sabemos que é difícil mexer em um ícone como o Mustang sem despertar a reação de uma legião de fãs apaixonados. Como explicar, por exemplo, que a sua versão elétrica não tem o ronco borbulhante do motor V8?”, explica Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul. “Por isso, resolvemos debater abertamente essas questões e convidar o público a tirar suas próprias conclusões experimentando o Mustang Mach-E.”

Na apresentação do esportivo, alguns fãs manifestaram seu inconformismo com essa “heresia” nas redes sociais. “Acabou a essência do muscle car”, “Tira o cavalo e coloca um raio. Faz mais sentido”, e “Tão brincando com um ícone” foram alguns comentários. A marca decidiu usar essas críticas como combustível da campanha e mostrar o desempenho do novo modelo da forma mais prática: por meio de um test-drive.

Em parceria com a agência VMLY&R, a Ford convidou Lucas Bazan, aficionado e proprietário de um Mustang, para ter uma experiência emocionante com o modelo elétrico, ao mesmo tempo em que seus batimentos e reações eram monitorados. Toda a emoção de Bazan ao acelerar de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos o Mustang Mach-E foi registrada no filme e é a peça central da nova campanha. “Surpreendeu demais. É um Mustang”, decretou Bazan ao fim do test-drive.

“A gente se coloca no lugar dos fãs da marca e entende o incômodo com essa revolução que eletrifica até um Mustang. Por meio desses filmes, fazemos um convite para que o público experimente um ponto de vista oposto: o Mach-E é quem revoluciona e eleva o nível do mundo dos carros elétricos. Onde quer que esteja, um Mustang sempre levará alta performance e personalidade desafiadora, ousada. A gente prova que a essência do Mustang é tão forte que se mantém intacta, mesmo passando por essa revolução tecnológica inevitável da indústria automobilística”, afirma Fernando Drudi, diretor de criação da VMLY&R.

