Ford inicia terceira turma do programa de capacitação profissional em tecnologia

Bárbara Helena Uchôa é um exemplo de superação. Aluna da segunda turma do Ford <Enter>, programa que capacita pessoas de baixa renda para atuar no mercardo de tecnologia, com 37 anos e mãe de quatro filhos, dois deles com deficiência visual, ela se acostumou a dar prioridade a eles e deixar seus sonhos para trás. Ela trabalhava como atendente de telemarketing quando ficou sabendo do curso em sua igreja e se inscreveu.

“Eu amei participar desse programa. Ele mudou não só a minha vida profissional, mas pessoal também. Me deu mais segurança de saber que eu posso voar. O Ford <Enter> mudou a minha história”, afirma Bárbara.

Animada por essa experiência, ela entrou em uma universidade da área e hoje faz estágio em uma grande empresa. “Esse foi só meu primeiro, mas também melhor passo nessa carreira”, completa.

A história e trajetória de Bárbara serve de inspiração para os 60 alunos da terceira turma do Ford <Enter>, cujas aulas têm início nesta semana.

O curso de programador em front-end tem duração de seis meses e foco na empregabilidade, para preencher a grande carência de profissionais qualificados na área. As aulas presenciais são realizadas durante a semana no SENAI Conde José Vicente de Azevedo, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, local onde está instalado também o Ford Academy, ecossistema de inovação da marca.

O Ford <Enter> mantém ainda uma turma aos sábados, com 20 participantes que vão se formar em abril, totalizando 200 alunos selecionados em 2023. Os processos seletivos realizados no ano passado contaram com mais de 9.000 inscritos.

“A grande procura pelo Ford <Enter> mostra a importância desse programa e a força da educação como experiência transformadora, que cria a oportunidade de um futuro melhor para pessoas com vontade de aprender e trabalhar na área de tecnologia. Ele faz a ponte entre essas pessoas que enfrentam barreiras de acesso a empregos de qualidade e um mercado que está em plena ascensão e com demanda por profissionais”, diz Roberta Madke, gerente de Responsabilidade Social da Ford América do Sul.

O Ford <Enter> foi desenvolvido pela Ford Brasil e pelo Ford Motor Company Fund, braço filantrópico da marca, em parceria com o Global Giving e o SENAI-SP. Ele é totalmente gratuito e oferece uma trilha completa de capacitação, incluindo também inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras. Os alunos recebem ainda ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico, assistência social e apoio na preparação para entrevistas e busca ativa de oportunidades de trabalho.