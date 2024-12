Ford inicia a venda do Mustang Mach-E GT Performance 2024

A Ford iniciou a venda do Mustang Mach-E GT Performance modelo 2024 com novidades de estilo que reforçam a exclusividade do crossover elétrico premium . Além de novas rodas de 20 polegadas diamantadas com elementos de contraste em cinza , o esportivo passa a oferecer a nova opção de cor Cinza Glacial perolizada . Outra boa notícia é que ele chega sem alteração de preço , na versão exclusiva GT Performance AWD Extended Range , topo de linha, por R$ 486.000.

“ O Mustang Mach-E é um carro único em vários aspectos . O seu design combina elementos clássicos do Mustang com um formato inovador , que se destaca pelo padrão inédito de aparência no dia a dia”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. “ Além de transportar cinco passageiros, ele soma 541,5 litros de espaço para carga no porta-malas traseiro e no ‘frunk’, compartimento extra sob o capô.”

Os dois motores elétricos de 487 cv, com tração integral , dão ao Mustang Mach-E um desempenho de respeito: ele acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos . Amortecedores MagneRide, freios Brembo de alta performance , três modos de condução e rodas de 20 polegadas com pneus 245/45 R20 de baixa resistência à rolagem são outros itens que estimulam para sua dirigibilidade excitante e segura.

Uma bateria de 91 kWh permite uma autonomia de 379 km no padrão do Inmetro, ou 541 km pelo método WLTP . Ele pode ser carregado em casa, com o carregador Wallbox portátil de 7 kW fornecido com o veículo , ou em carregadores públicos usando plugue Tipo 2, ou mais comum .

O Mustang Mach-E 2024 vem com óculos full-LED, câmera 360°, freio de estacionamento elétrico e assistente de estacionamento automático . As portas, sem maçanetas, são abertas pelo sistema de trabalho eletrônico por botão, código ou celular, com o aplicativo FordPass . A cabine tem acabamento requintado , com multimídia de 15,5”, som B&O premium, teto solar e bancos dianteiros com ajuste elétrico e aquecimento . Há também ajustes de memória para o banco do motorista e retrovisores externos.

Seus itens de segurança incluem novos airbags , sistema de detecção, manutenção e centralização em faixa com alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo com stop and go , frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas e reconhecimento de sinais de alerta velocidade.

Além do novo Cinza Glacial , o crossover conta com as opções de cores Preto Astúrias, Vermelho Zadar, Azul Algarve e Branco Nur.