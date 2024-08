Ford inicia a pré-venda da nova F-150, picape mais vendida do mundo

A nova Ford F-150, versão atualizada da picape mais vendida e famosa do mundo, já pode ser adquirida a partir de hoje no Brasil, com a abertura do programa de pré-venda. Além de aprimoramentos no design, na tecnologia e nos equipamentos, a linha renovou a oferta de catálogos e traz uma estratégia de preço competitiva, focada na liderança do segmento. Os clientes que fizerem a compra agora vão receber o veículo entre outubro e novembro.

A renovação constante é uma das razões do sucesso da picape, que hoje está na 14ª geração e é líder de vendas nos Estados Unidos há 47 anos consecutivos. Maior ícone da tradicional família Raça Forte da Ford, a F-150 tornou-se um símbolo de confiança e qualidade.

“A F-150 não é líder global por acaso. Para se manter no topo, ela está sempre inovando e criando tendências. O nosso trabalho é tornar cada vez melhor um produto que já oferece o máximo em desempenho, robustez, tecnologia e conforto. É isso o que os clientes esperam e estamos entregando com essa atualização”, diz André Oliveira, diretor de Engenharia da Ford América do Sul.

Clássica X Esportiva

A nova F-150 2024 é oferecida em duas versões, Lariat e Lariat Black, ambas topo de linha, com motor V8 e completas, diferentes apenas no estilo de acabamento. A Lariat, de perfil mais clássico e elegante, vem com vários itens cromados. Já a Lariat Black, como diz o nome, traz peças em preto brilhante de apelo esportivo. Elas são iguais também no preço, de R$ 519.990 – o mesmo cobrado no modelo anterior Platinum.

“As novas versões da F-150 foram criadas para atender a preferência dos clientes. Sabemos que nesse segmento todos querem uma picape completa, mas quando se trata do acabamento os gostos são diferentes. Enquanto alguns desejam um visual mais tradicional, outros optam pela esportividade”, explica Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Segundo ele, a marca aposta no conteúdo de inovação e qualidade superior da picape para, junto com uma disponibilidade maior do produto e estratégia de preço adequada, disputar a liderança do segmento.

Novo design e assinatura

O design da F-150 ficou ainda mais moderno e robusto, seguindo o DNA da família Raça Forte. A nova frente, vertical e imponente, traz faróis com luzes de assinatura em formato de F estilizado, de Ford. A grade com duas barras horizontais tem acabamento cromado na versão Lariat e em preto brilhante na Lariat Black, padrão que se repete nos retrovisores, maçanetas e nas novas rodas de 20”. Já os para-choques são cromados na Lariat e na cor da carroceria na Black.

A F-150 é o primeiro modelo a exibir o novo logotipo oval da Ford, com friso e letras brancas em vez do tradicional cromado. O emblema, aplicado na grade dianteira, é mais um item de personalização dos modelos, com fundo azul na Lariat e em preto na Black.

“O novo logo da Ford tem mudanças sutis, mas marcantes, que simbolizam a modernização da marca”, diz Andrea Sagiorato, designer da Ford América do Sul. “A troca do contorno e das letras cromadas pelo branco evita reflexos e aumenta a sua visibilidade. Pelo mesmo motivo, ele ganhou também uma superfície mais plana e fundo de cor sólida.”

Tampa multiacesso

As novas lanternas traseiras da picape seguem o grafismo dos faróis e introduzem um recurso exclusivo: um sensor de carga com luzes de LED que indicam o peso embarcado na caçamba. Essas luzes, semelhantes a um medidor de bateria de celular, se acendem temporariamente, mas a informação fica disponível na central multimídia. O sistema funciona por meio de um sensor na suspensão e o peso é calculado por algoritmos.

Outra grande novidade é a tampa da caçamba multiacesso, chamada Pro Access, que pode ser aberta tanto da forma tradicional como lateralmente. Junto com o novo degrau embutido no para-choque, ela torna o acesso ao compartimento de carga muito mais fácil, principalmente quando o veículo é usado com reboque.

“Com o Pro Access, a tampa deixa de ser um obstáculo para a entrada na caçamba, com cerca de meio metro de distância, e também serve como apoio, dispensando escadas ou suportes. A entrada é feita de forma prática e sem esforço”, diz André Oliveira.

O escapamento com ponteiras duplas é outro detalhe esportivo da versão Black. A nova F-150 é disponível em seis cores: Vermelho Zadar, Cinza Torres, Cinza Avalanche, Preto Vesúvio, Branco Nur e Azul Mônaco. Ela também pode ser personalizada com uma linha de acessórios originais, composta por itens como: santantônio, capota elétrica e de lona, spoiler da cabine, barraca de camping, caixas organizadoras, suporte para bicicletas e adesivos.

Interior diferenciado

Conhecido pelo excepcional espaço e conforto, o interior da F-150 ganhou novas cores e materiais de acabamento, além de um “head-up display” que projeta informações para o motorista no para-brisa. Esse recurso de segurança chama a atenção por ter a melhor definição de imagem da categoria.

O painel ganhou um novo formato que conecta o painel de instrumentos e a central multimídia, ambos com tela de 12”, ampliando visualmente a cabine. A cor preta predominante é combinada com itens cromados, esfumaçados e toques de cor terrosa na versão Lariat, e cromados acetinados e detalhes em cinza na Black.

A iluminação externa 360 graus é um recurso exclusivo da picape, com luzes que podem ser acionadas por zona e oferecem grande versatilidade em diferentes situações. A manopla do câmbio rebatível, que permite transformar o console numa mesa de apoio, é outro item diferenciado.

Líder em desempenho

A nova F-150 vem de série com o pacote off-road FX4, composto por protetores metálicos e suspensão com tunagem especial para fora de estrada, e tanque estendido de 136 litros com autonomia de mais de 1.000 km. Também é a única a oferecer cinco anos de garantia sem limite de quilometragem, o que reforça a qualidade e a confiança no produto.

“Ela é a picape mais potente do Brasil, com o motor V8 5.0 de 405 cv e torque de 56,7 kgfm, que acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e tem a melhor relação peso/potência do mercado, de 5,89 kg/cv”, destaca André Oliveira. “O seu consumo, de 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada, também é o mais econômico do segmento, com grade aerodinâmica ativa e sistema start-stop.”

A avançada transmissão automática de dez velocidades proporciona trocas suaves e inteligentes. A tração 4×4 com as opções “high”, “low” ou automática e o bloqueio do diferencial eletrônico garantem desenvoltura em variados tipos de terreno.

A F-150 também é a única com carroceria em aço e liga de alumínio de alta resistência, de nível militar, 200 kg mais leve e com maior rigidez torcional, e sete modos de condução (Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Lama/Terra, Rocha/Avanço Lento e Rebocar/Transportar). Seu engate de reboque, com capacidade de 3.492 kg, já vem com preparação elétrica, controle de freio e de oscilação e o exclusivo assistente de reboque Pro Trailer.

Segurança e conectividade

As tecnologias de segurança da F-150 são as mais completas do mercado, com: oito airbags, piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização de faixa, assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, assistente de descida, assistente em cruzamentos, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, câmera traseira com detecção de objetos e farol alto automático.

A central multimídia SYNC 4, de última geração, tem conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay e permite acessar vários recursos, como a iluminação 360 graus, os assistentes de segurança e o manual do proprietário digital.

A conectividade embarcada permite que 75 módulos do veículo recebam atualizações over the air e reforça o pacote de experiências conectadas, convenientes e personalizadas da marca, que inclui o app FordPass Connect, o agendamento de serviços online, o serviço leva e traz, o acompanhamento preventivo inteligente, o Guia 360 e o Ford Concierge.

A picape vem equipada ainda com: câmera 360 graus, ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais, sistema de som premium da B&O com 14 alto-falantes, compartimento com chave sob o banco traseiro e caçamba com protetor spray-in de alta durabilidade, nicho com trava, iluminação LED e tomada de 110 V.