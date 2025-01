Ford F-150 tem caçamba recheada de tecnologia e inovação

A versatilidade da caçamba é, ao lado da concepção robusta e do apelo esportivo, o que torna as picapes únicas em relação aos demais veículos. Porém, nem todas as picapes são iguais. E, neste quesito, a Ford F-150 mostra mais uma vez por que é considerada a referência mundial da categoria. Ao longo de suas 14 gerações, a picape grande da Ford evoluiu no design, nos recursos e na tecnologia para oferecer o que há de melhor em conveniência e praticidade no transporte de carga, seja em aplicações de trabalho ou de lazer.

Desde soluções simples, como o degrau embutido no para-choque que facilita o acesso à caçamba, até tecnologias inovadoras como o assistente para alinhamento e engate automático do reboque baseado em inteligência artificial, reunimos aqui cinco itens que revelam a engenhosidade do veículo.

Tampa multiacesso

A nova tampa da caçamba multiacesso, chamada Pro Access, conta com trava elétrica e pode ser aberta tanto da forma tradicional como lateralmente, por uma abertura central. Junto com o novo degrau embutido no para-choque, ela torna o acesso ao compartimento de carga muito mais fácil, principalmente quando o veículo é usado com reboque. A própria tampa serve como apoio, dispensando o uso de escadas ou suportes adicionais para uma movimentação sem esforço.

Capacidade de carga

A ampla caçamba comporta 1.370 litros e 728 kg para transportar diversos tipos de carga e equipamentos profissionais ou esportivos. Além disso, a F-150 pode rebocar 3.515 kg e já vêm com receptor de engate e preparação elétrica para trailer com controle de freio e de oscilação de reboque.

Assistente de engate de reboque

O assistente de engate de reboque Pro Trailer, exclusivo da Ford Série F, utiliza tecnologias de inteligência artificial, visão computacional e aprendizado de máquina que permitem estacionar de ré e alinhar automaticamente o engate da picape ao reboque com o simples toque de um botão. O sistema controla automaticamente a velocidade, a direção e os freios para um alinhamento preciso à distância de até cerca de 6 metros. A engenharia da Ford gerou 60 patentes no desenvolvimento dessa tecnologia inédita na indústria.

Revestimento interno

A caçamba da F-150 vem com protetor do tipo spray-in, que oferece vantagens comparado às coberturas tradicionais. Feito em material especial e aplicado diretamente na caçamba por spray, como diz o nome, ele tem grande resistência e durabilidade e evita problemas como desencaixe, partes soltas ou infiltração. Também é antiderrapante, o que ajuda a manter a carga no lugar, e possui propriedades de isolamento acústico, tornando as viagens mais silenciosas.

Organização

A caçamba vem com iluminação de LED e uma tomada de 110 V para a alimentação de ferramentas ou equipamentos, muito útil em diferentes situações. Ela também é equipada com ganchos para carga e quatro nichos com travas Box Link para transportar ferramentas e outros objetos com segurança. Os sistemas de iluminação e câmeras externas 360º são outros recursos que facilitam o manejo e manobras com carga. O seu sistema de monitoramento de ponto cego inclui cobertura para uso com reboque.