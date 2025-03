Ford exibe a Ranger 2026 e tem toda a linha de picapes com taxa zero na Show Safra

A Show Safra começou no ano 2000 e hoje é a maior feira do agronegócio em Mato Grosso, entrando para o calendário nacional do setor. A Ford está presente no evento, que vai de 24 a 28 de março em São Lucas do Rio Verde, com toda a sua linha de picapes e venda especial para produtores rurais.

Além da exibição da Ranger 2026 e da nova F-150, a marca oferece toda a sua linha de picapes com pronta entrega e financiamento com taxa zero. O cliente também pode optar, se preferir, pela supervalorização do seu veículo usado na troca.

“Em fevereiro a Ranger foi líder do segmento de picapes em Mato Grosso, o que mostra a força do produto e da marca. Agora, convidamos os clientes a conhecer a linha 2026 da picape que redefiniu o segmento”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford.

Segundo ele, a Ford reservou um lote exclusivo da Ranger e da F-150 para atender os clientes na feira. Além dos novos motores V6 3.0 e Panther 2.0 de quatro cilindros, a Ranger se destaca pelas novas transmissões, suspensão e freios aprimorados e tecnologias de segurança, assistência ao motorista e conectividade. Junto com a conhecida robustez e capacidade off-road, oferece um padrão superior de conforto e conveniência na cabine.

Já a nova F-150, picape mais vendida dos Estados Unidos há 48 anos, traz aprimoramentos no design, na tecnologia e nos equipamentos. Oferecida nas versões, Lariat e Lariat Black, é equipada com motor Coyote 5.0 V8 de 405 cv, transmissão automática de dez velocidades, tração integral AWD/4WD, diferencial traseiro blocante eletrônico e oito modos de condução.