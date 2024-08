Ford exibe a nova F-150 e promove ações sociais na Expointer

A nova Ford F-150 é uma das grandes atrações da Expointer, a maior exposição agropecuária da América Latina, de 24 de agosto a 1º de setembro em Esteio, no Rio Grande do Sul. A versão atualizada da picape grande, que chega em breve ao Brasil, poderá ser vista na forma de um protótipo, antecipando os avanços da linha que é referência global do segmento.

A mostra da Ford inclui também a Ranger, a Maverick FX4 e a Transit Chassi. Como é tradição, esses e outros veículos poderão ser adquiridos em condições especiais durante a feira, a maioria com pronta entrega.

Outra novidade da marca na Expointer é a venda especial de acessórios, oferecendo vários itens como capotas, santantônio, racks e estribos com descontos exclusivos. Além disso, os visitantes poderão fazer test-drive da Ranger nas versões XL, XLS e Limited numa pista especial montada no local.

“A Ranger é a picape média que mais tem ganhado participação no mercado. Em 2023, ela cresceu mais de 42% e este ano cresceu 59% no primeiro semestre. Um dos seus destaques é o novo motor V6, com 250 cv e o maior torque da categoria, que equipa as versões de topo XLT e Limited e também é oferecido na intermediária XLS”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford.

Atualmente na 14ª geração e com mais de 41 milhões de unidades produzidas, a F-150 é conhecida pela liderança e inovação. A nova linha 2024 traz tecnologias e recursos desenvolvidos para avançar ainda mais na capacidade de enfrentar qualquer desafio, com o desempenho, robustez e conforto característicos da família de picapes Raça Forte da Ford.

Solidariedade

A Ford aproveita a Expointer para ampliar suas ações sociais de apoio à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em parceria com a Cruz Vermelha, a empresa participa da campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza. A marca patrocina ainda o show de Fernando e Sorocaba dentro do Festival Sou do Sul, oferecido como atração para os visitantes. Os cantores, embaixadores da Ford, se apresentam no dia 26, às 22h00.

A Ford emprestou cinco picapes Ranger para a Cruz Vermelha Rio Grande do Sul e uma Ranger para a Aldeias Infantis, que já ajudaram a auxiliar cerca de cinco mil famílias, principalmente em comunidades isoladas e de difícil acesso. A Ford Filantrophy, braço filantrópico da empresa, também doou recursos que permitirão apoiar, durante os próximos meses, 70 famílias em condições de extrema vulnerabilidade abrigadas em Porto Alegre.

Em São Paulo, além de emprestar duas Ranger e uma Transit Furgão, a Ford mobilizou 60 voluntários para coletar, triar e embalar doações para o Rio Grande do Sul em parceria com a Cruz Vermelha. E a Ford Filantrophy doou recursos para o esforço de logística que enviou 67 carretas e mais de 900 toneladas de produtos para o estado.