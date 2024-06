Ford está na Bahia Farm Show 2024 com linha completa de veículos e ofertas

A Ford exibe sua linha completa de picapes, SUVs, vans e esportivos na Bahia Farm Show 2024, a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil, em Luís Eduardo Magalhães, até 15 de junho. Os visitantes podem conhecer as picapes F-150, Ranger e Maverick, os utilitários esportivos Bronco Sport e Territory e a van Transit nas versões furgão e chassi, além de fazer test-drive de picapes em uma pista especial ao lado do estande. Os esportivos Ranger Raptor, Mustang GT Performance e Mustang Mach-E completam a mostra.

A Ford oferece ainda condições exclusivas para a aquisição de veículos durante o evento. A Nova Ranger, por exemplo, está disponível a partir de R$ 196.970 e tem financiamento com taxa zero em 24 vezes para algumas versões, incluindo supervalorização do carro usado. Já a Ranger V6 pode ser adquirida com parcelas semestrais e pronta entrega.

“Estamos levando para a Bahia Farm Show uma mostra completa da nossa linha renovada, desde utilitários até veículos esportivos. Queremos que o público conheça todas as novidades dos nossos produtos e possa adquirir o veículo dos seus sonhos com as melhores ofertas do mercado”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford.